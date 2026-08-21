هوش مصنوعی حریف تورم نمیشود
سیلوانا تنریرو، اقتصاددان ارشد جدید صندوق بینالمللی پول هشدار داد افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی همیشه به کاهش تورم منجر نمیشود.
در نگاه نخست، افزایش بهرهوری اقتصادی، تولید بیشتر با همان میزان منابع، باید به کاهش قیمتها منجر شود. با این حال، نتایج پژوهشی که روز پنجشنبه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انگلیس منتشر شد، نشان میدهد تاثیر افزایش بهرهوری بر تورم به این سادگی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط به افزایش تورم منجر شود.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، پیشتر گفته بود امیدوار است گسترش هوش مصنوعی به اقتصاد آمریکا اجازه دهد بدون افزایش تورم، با سرعت بیشتری رشد کند اما تنریرو در مقالهای با همکاری جنی چان، اقتصاددان بانک مرکزی انگلیس و لودویکا آمبروزینو، پژوهشگر دکترا اعلام کرد تاثیر افزایش بهرهوری مورد انتظار ناشی از هوش مصنوعی بر تورم، قطعی نیست.
پژوهشگران اظهار کردند سرمایهگذاری شرکتها و مخارج خانوارها میتواند پیش از تحقق افزایش بهرهوری افزایش یابد، همانطور که بسیاری معتقدند اکنون در مورد سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.
نتایج این تحلیل نشان میدهد اگر تقاضای سرمایهگذاری یا هزینههایی که با انتظار افزایش بهرهوری از هوش مصنوعی در آینده انجام میشوند، پیش از تحقق واقعی این افزایش بهرهوری شکل بگیرد، ممکن است فشارهایی بر عرضه ایجاد شود و تورم را افزایش دهد، شرایطی که به افزایش نرخهای بهره نیاز خواهد داشت.
قیمت حافظههای رایانهای و تراشههای گرافیکی طی سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا از سوی مراکز داده بهشدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت تلفنهای همراه، لپتاپها و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بالا رفته است.
نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد تاثیر کلی افزایش بهرهوری بر تورم به این بستگی دارد که این افزایش بهرهوری بیشتر در بخش کالاهای صادراتی یا در خدمات تولید شده در داخل کشور رخ دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش بهرهوری در بخش خدمات بیشتر احتمال دارد تورم داخلی را کاهش دهد، در حالی که افزایش بهرهوری در بخش صادرات میتواند دستمزدهای داخلی را افزایش داده و تقاضا برای خدماتی را که با محدودیت عرضه مواجه هستند، بالا ببرد و در نتیجه تورم را افزایش دهد.