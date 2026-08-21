انتقاد بازیگر ایرلندی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان

«لیام کانینگهام» بازیگر سرشناس ایرلندی، در سی‌ودومین جشنواره فیلم سارایوو، با انتقاد شدید از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و نحوه پوشش تحولات این منطقه در رسانه‌های بین‌المللی، گفت خود را موظف می‌داند درباره وضعیت مردم فلسطین سخن بگوید.

کانینگهام که با بازی در مجموعه «بازی تاج‌وتخت» شهرت جهانی دارد، برای معرفی فیلم «فلسطین ۳۶» ساخته «آن‌ماری جاسر» فیلمساز فلسطینی در سارایوو حضور یافته است.

این بازیگر ایرلندی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری «کلیکس» با اشاره به مواضع علنی خود در حمایت از فلسطینیان گفت : نمی‌تواند درباره این موضوع سکوت کند، زیرا به اعتقاد او بخش‌هایی از رسانه‌های جهان همچنان از مقام‌های رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند و واقعیت آنچه در فلسطین اتفاق می‌افتد به اندازه کافی بازتاب داده نمی‌شود. وی در سخنان خود از تعابیر بسیار تندی علیه مسئولان رژیم صهیونیستی استفاده کرد.

کانینگهام همچنین با اشاره به سابقه تاریخی ایرلند و تجربه استعمار در این کشور، میان تجربه تاریخی مردم ایرلند و فلسطینیان ارتباط برقرار کرد و تأکید کرد : مسئله فلسطین برای او صرفاً موضوعی سیاسی نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی و اخلاقی است. وی بر ضرورت موضع‌گیری هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده در برابر بی‌عدالتی تأکید کرد.

این بازیگر پیش‌تر نیز در جریان نمایش «فلسطین ۳۶» در سارایوو، با استناد به سخنی از اسقف «دزموند توتو» درباره بی‌طرفی در برابر بی‌عدالتی، گفته بود: سکوت و بی‌طرفی در چنین شرایطی عملاً به معنای انتخاب طرف ستمگر است.

فیلم «فلسطین ۳۶» با حضور عوامل آن در جشنواره فیلم سارایوو به نمایش درآمد. داستان این اثر در دوره تشدید کنترل بریتانیا بر فلسطین و گسترش مقاومت ضد استعماری در سال ۱۹۳۶ می‌گذرد و از خلال سرنوشت شخصیت‌های خود، به موضوعاتی همچون استعمار، مقاومت، هویت و ریشه‌های تاریخی اشغالگری در فلسطین می‌پردازد.

منبع خبرگزاری صدا و سیما

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