تصویر جدیدی از قاب‌های محافظ منتسب به آیفون ۱۸ پرو مکس فاش شد که احتمالا رنگ‌بندی لوازم جانبی رسمی نسل بعدی پرچمداران اپل را به تصویر می‌کشند. این محصولات اگرچه نسخه‌های غیراصلی هستند، اما معمولا بر اساس ابعاد دقیق و اطلاعات زنجیره تامین ساخته می‌شوند.

یک افشاگر تصاویری از این لوازم جانبی را به اشتراک گذاشت. تولیدکنندگان لوازم جانبی در چین معمولا پیش از رونمایی رسمی، با استفاده از فایل‌های طراحی سه‌بعدی، قالب‌های خود را آماده می‌کنند. یکی از ویدیوها قاب شفافی را با تم آبی روشن نشان می‌دهد که بخش آهنربای مگ‌سیف در مرکز آن پوشانده شده است. این طراحی پیش‌تر در قاب‌های شفاف آیفون ۱۷ پرو نیز دیده شده بود.

قاب‌های پارچه‌ای موسوم به TechWoven در این تصاویر با تنوع رنگی بیشتری نسبت‌به گذشته دیده می‌شوند. این رنگ‌ها شامل مشکی، زرشکی، قهوه‌ای، سبز، آبی و قهوه‌ای هستند. نسخه‌ی زرشکی احتمالا با رنگ شاخص آیفون ۱۸ پروهماهنگ خواهد بود.

انتظار می‌رود گوشی‌های آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس در ماه آینده معرفی شوند. شایعات نشان می‌دهند که این محصولات در کنار نخستین گوشی تاشدنی اپل رونمایی خواهند شد.

منبع خبر آنلاین

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