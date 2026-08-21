هوش مصنوعی ایلان ماسک وارد فاز عجیبی شد
گروک برای برخی کاربران از پاسخهای عادی فاصله گرفته و بهجای جوابهای قابلفهم، مجموعهای از کلمات و عبارتهای بیمعنی تولید میکند.
کاربران گروک، چتبات هوش مصنوعی شرکت ایکسایآی، با یک اختلال عجیب مواجه شدهاند؛ این چتبات در پاسخ به برخی درخواستها بهجای ارائه متن قابلفهم، مجموعهای از کلمات نامرتبط و بیمعنا تولید میکند. ایکسایآی نیز وقوع این مشکل را تأیید کرده است.
به گفته تککرانچ ماجرا زمانی عجیبتر شد که یکی از کاربران از گروک خواست یک فایل پیدیاف تولید کند، اما چتبات پاسخی شامل کلمات پراکنده و بیربط ارائه داد و این الگوی نامفهوم را برای چندین پاراگراف ادامه داد. گزارشها نشان میدهد مشکل برای بخشی از کاربران رخ داده و ظاهراً به یک اختلال در فرایند تولید پاسخ مربوط است.
حساب رسمی گروک این مشکل را یک «اختلال نادر و موقت در تولید پاسخ» توصیف کرده و به کاربران پیشنهاد داده است در صورت مشاهده آن، گفتوگوی جدیدی را آغاز کنند یا پاسخ را دوباره تولید کنند.
این اختلال در حالی رخ داده که ایکسایآی طی هفتههای اخیر قابلیتهای جدیدی را برای گروک عرضه کرده و نسخه ۴.۵ این چتبات را روی وب، اندروید، آیاواس و شبکه اجتماعی ایکس گسترش داده است.