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قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1828403
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قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

1,370,000,000

838,588,000

سهند E اتوماتیک

1,985,000,000

به زودی

اطلس S

1,303,000,000

1,021,736,000

اطلس GL

1,372,000,000

1,102,752,000

اطلس G

1,480,000,000

1,136,671,000

اطلس اتوماتیک

2,020,000,000

1,442,100,000

ساینا S

1,247,000,000

992,900,000

ساینا دوگانه سوز

1,358,000,000

1,072,100,000

ساینا اتوماتیک

1,700,000,000

توقف تولید

کوییک RS

1,190,000,000

1,012,100,000

کوییک S

1,180,000,000

999,510,000

کوییک GX

1,195,000,000

1,030,759,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

1,210,000,000

797,831,000

کوییک GXR

1,270,000,000

825,911,000

شاهین GL

1,855,000,000

1,418,020,000

شاهین G (سانروف)

2,047,000,000

1,452,161,000

شاهین اتوماتیک G

2,183,000,000

1,560,776,000

شاهین اتوماتیک پلاس

2,610,000,000

1,833,657,000

پارس نوآ

2,110,000,000

1,459,000,000

سایپا 151 GX

1,130,000,000

933,100,000

سایپا 151 GX (پاششی)

1,141,000,000

947,200,000

زامیاد اکستند EX

1,803,000,000

1,799,000,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

1,880,000,000

1,899,000,000

کارون

2,620,000,000

1,550,700,000

چانگان EADO برقی

ناموجود

1,552,900,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

4,190,000,000

3,304,000,000

چانگان CS55 (مونتاژ)

5,270,000,000

3,792,000,000

چانگان CS55

5,690,000,000

5,621,000,000

روئوه ERX5

4,850,000,000

2,164,000,000

سیتروئن C3-XR

3,440,000,000

3,273,000,000
منبع اقتصاد24
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