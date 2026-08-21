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قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1828389
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۳۰ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۳۰ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,894,050

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,212,100

درهم امارات

515,980

پوند انگلیس

2,579,400

لیر ترکیه

39,600

فرانک سوئیس

2,373,100

یوان چین

282,700

ین ژاپن

 1,198,500

وون کره جنوبی

1,287

دلار کانادا

1,375,800

دلار استرالیا

1,348,700

دلار نیوزیلند

1,128,600

دلار سنگاپور

1,489,300

روپیه هند

19,800

روپیه پاکستان

6,788

دینار عراق

1,333

پوند سوریه

15,462

افغانی

28,020

کرون دانمارک

296,300

کرون سوئد

200,000

کرون نروژ

202,900

ریال عربستان

506,430

ریال قطر

506,600

ریال عمان

4,928,000

دینار کویت

6,144,600

دینار بحرین

5,025,400

رینگیت مالزی

468,600

بات تایلند

57,580

دلار هنگ کنگ

241,500

روبل روسیه

22,920

منات آذربایجان

1,102,500

درام ارمنستان

5,600

لاری گرجستان

719,700

سوم قرقیزستان

21,660

سامانی تاجیکستان

202,500

منات ترکمنستان

519,000
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