قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۳۰ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
198,527,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
195,880,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
264,700,000
|
طلای دست دوم
|
195,880,050
|
آبشده کمتر از کیلو
|
860,980,000
|
مثقال طلا
|
860,030,000
|انس طلا
|
4,523.88
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
2,005,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,957,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
1,014,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
558,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
292,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,950,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|970,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
490,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
14,320,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
43,310,000
|
حباب نیم سکه
|
12,940,000
|
حباب ربع سکه
|
56,440,000
|
حباب سکه گرمی
|
44,770,00