دکتر کاویان قندهاری افزود: اگر خود فرد بخواهد به بیمارستان مراجعه کند ممکن است به بیمارستانی مراجعه کند که امکانات درمان سکته مغزی را نداشته باشد و اینگونه فرد، زمان طلایی لازم را از دست بدهد و دیگر نتواند از آن درمان‌های استاندارد استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: فلج شدن یک طرف بدن، فلج شدن دست و پا، اختلال حسی در یک طرف بدن، اختلال تکلم و اختلال بینایی از علائم سکته مغزی هستند که هر کدام از این علائم به تنهایی یا ترکیبی از این علائم باید زنگ خطری را در ذهن فرد یا اطرافیان به صدا دربیاورد که احتمالا دچار سکته مغزی شده است.

این متخصص سکته مغزی (استروک) تاکید کرد: علائم سکته مغزی مهم است چراکه آگاه بودن از آن باعث می‌شود که فرد زود و به موقع به مراکز درمانی مراجعه کند تا بتواند از درمان‌های با ارزشی استفاده کند. اگر فرد آن علائم را نداند ممکن است سکته او دیر تشخیص داده شده و از درمان محروم شود و ناتوانی به همراه داشته باشد.

قندهاری در ادامه به درمان های جدید سکته مغزی اشاره کرد و گفت: درمان‌های جدید سکته مغزی در فاز حاد و استقرار - که تازه ایجاد شده باشد- شامل تزریق داروهای ریزکننده لخته یا لخته شکن مانند آمپول آلتپلاز و داروهای مشابه است و همچنین در موارد خاصی لخته برداری تهاجمی با استفاده از روش آنژیوگرافی انجام می‌گیرد.

هفدهمین کنگره کشوری و بین‌المللی سکته مغزی و نورواینتروِنشن ایران از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در محل همایش‌های هتل قلب تهران در بیمارستان شهید رجایی برگزار می‌شود و در آن تازه‌ترین دستاوردهای تشخیصی و درمانی سکته مغزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.