خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

متخصص سکته مغزی: در صورت فلج‌شدن دست و پا با ۱۱۵ تماس بگیرید

متخصص سکته مغزی: در صورت فلج‌شدن دست و پا با ۱۱۵ تماس بگیرید
کد خبر : 1828310
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر علمی هفدهمین کنگره بین‌المللی سکته مغزی از مردم خواست با مشاهده علامت فلج شدن دست و پا با ۱۱۵ تماس بگیرند و گفت: افراد با مشاهده علائم سکته مغزی باید به اورژانس با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و درخواست آمبولانس کنند، فایده تلفن زدن به اورژانس این است که شخص را به مرکزی ارجاع می‌دهند که  امکانات درمان سکته مغزی را دارد.

دکتر کاویان قندهاری  افزود: اگر خود فرد بخواهد به بیمارستان مراجعه کند ممکن است به بیمارستانی مراجعه کند که امکانات درمان سکته مغزی را نداشته باشد و اینگونه فرد، زمان طلایی لازم را از دست بدهد و دیگر نتواند از آن درمان‌های استاندارد استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: فلج شدن یک طرف بدن، فلج شدن دست و پا، اختلال حسی در یک طرف بدن، اختلال تکلم و اختلال بینایی از علائم سکته مغزی هستند که هر کدام از این علائم به تنهایی یا ترکیبی از این علائم باید زنگ خطری را در ذهن فرد یا اطرافیان به صدا دربیاورد که احتمالا دچار سکته مغزی شده است.

این متخصص سکته مغزی (استروک) تاکید کرد: علائم سکته مغزی مهم است چراکه آگاه بودن از آن باعث می‌شود که فرد زود و به موقع به مراکز درمانی مراجعه کند تا بتواند از درمان‌های با ارزشی استفاده کند. اگر فرد آن علائم را نداند ممکن است سکته او دیر تشخیص داده شده و از درمان محروم شود و ناتوانی به همراه داشته باشد.

قندهاری در ادامه به درمان های جدید سکته مغزی اشاره کرد و گفت: درمان‌های جدید سکته مغزی در فاز حاد و استقرار - که تازه ایجاد شده باشد- شامل تزریق داروهای ریزکننده لخته یا لخته شکن مانند آمپول آلتپلاز و داروهای مشابه است و همچنین در موارد خاصی لخته برداری تهاجمی با استفاده از روش آنژیوگرافی انجام می‌گیرد.

هفدهمین کنگره کشوری و بین‌المللی سکته مغزی و نورواینتروِنشن ایران از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در محل همایش‌های هتل قلب تهران در بیمارستان شهید رجایی برگزار می‌شود و در آن تازه‌ترین دستاوردهای تشخیصی و درمانی سکته مغزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

منبع ایرنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز