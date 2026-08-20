معاون وزیر کشور:
مسجد باید برای همه اقشار جامعه جذاب باشد
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه مسجد در جامعه اسلامی فقط محل عبادت نیست بلکه باید به جایگاه اصلی خود به عنوان کانون اجتماعی و مرجع حل مسائل محلات بازگردد و برای همه اقشار جامعه جذاب باشد؛گفت: شبکه مدیریت محلهمحور نیز با هدف انسجامبخشی به ظرفیتهای مردمی و دستگاههای اجرایی در همین مسیر شکل گرفته است.
سیدمحمد بطحایی روز پنجشنبه در اجلاسیه روز جهانی مسجد و برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور در همدان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: حدود پنج دهه پیش مسجدالاقصی توسط فردی استرالیایی به آتش کشیده شد و در پی این اقدام شنیع، روزی به نام روز جهانی مسجد برای گرامیداشت جایگاه این مکان و محکومیت این اقدام در تقویم جهان اسلام ثبت شد.
وی با اشاره به پیشینه مسجد در صدر اسلام،گفت: در زمان هجرت پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان به مدینه، در حاشیه مسجدالنبی محلی برای اسکان اصحاب ایجاد شد که تعداد آنان در برخی مقاطع از حدود ۷۰ نفر تا چند صد نفر ذکر شده است.
مسجد باید به حل مسائل جامعه کمک کند
بطحایی ادامه داد: شکلگیری اصحاب صفه در صدر اسلام نشان داد که مسجد تنها محلی برای عبادت نیست، بلکه میتواند یک پایگاه اجتماعی و خدماتی باشد و به حل مسائل جامعه کمک کند.
وی اظهار کرد: در شهرهای بزرگ اسلامی نیز مسجد فقط محل عبادت نبود، بلکه مرجعی برای ارائه خدمات مختلف اجتماعی از آموزش و بهداشت و درمان گرفته تا حمایت از نیازمندان، مقابله با آسیبهای اجتماعی و سایر نیازهای جامعه محسوب میشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه این کارکرد مسجد در دورههایی از تاریخ کمرنگ شد، گفت: تلاش ما این است که مسجد به آن راهبرد و کارکردهای متنوع اجتماعی خود در کنار کارکرد عبادی بازگردد.
وی تاکید کرد: رویکرد محلهمحور به معنای انتقال وظایف حکمرانی به مساجد نیست، بلکه هدف این است که مسجد به کارکردهای اصلی خود نزدیک شود؛ چرا که کانونیت و مرجعیت مسجد برای حل مسائل اجتماعی، یکی از اثربخشترین راهکارها در جامعه ماست.
بطحایی با اشاره به شکلگیری شبکه مدیریت محلهمحور گفت: این ظرفیت با هدف ایجاد یک نظم جدید و کنار گذاشتن فعالیتهای گذشته ایجاد نشده است، بلکه قرار است تلاشهای نهادهای مردمی، تشکلها، گروههای جهادی، مساجد، هلال احمر و دستگاههای مختلف که تاکنون انجام شده، در کنار یکدیگر قرار گرفته و اثربخشی آنها در محلات افزایش یابد.
وی افزود: شبکه مدیریت محلهمحور به دنبال این است که همه تلاشهایی که در بخشهای مختلف صورت میگیرد، منسجم و مکمل یکدیگر شود تا خدمات اثربخشتری در محلات و جامعه ارائه شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به ابلاغ رویکرد محلهمحوری در وزارت کشور،گفت: پس از مباحث و نشستهای متعدد رئیسجمهور با استانداران، در مهرماه سال ۱۴۰۴ این رویکرد طی بخشنامهای با امضای وزیر کشور ابلاغ شد.
دستگاههای اجرایی باید در خدمت نظام مسائل محلات باشند
بطحایی یکی از حلقههای مفقوده در شیوههای موجود مدیریت محله را نبود ضمانت اجرایی برای نظام مسائل شناساییشده در محلات دانست و گفت: اگر در شورای محله، بسیج یا مسجد به یک نظام مسائل مشخص رسیدیم، باید روشن باشد که این مسائل در دستگاه حکمرانی پیرامون ما چه میزان ضمانت اجرایی دارد.
وی ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاههای اجرایی در خدمت نظام تصمیمسازی شوراهای محله باشند؛ چرا که این مردم و فعالان محلی هستند که در میدان میدانند کدام خدمت نسبت به سایر خدمات اولویت بیشتری دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: بر اساس نظام مسائلی که در محلات شناسایی میشود، باید منابع نیز اختصاص پیدا کند و مسیر فعالیت شهرداری، فرمانداری، آموزش و پرورش، مراکز درمانی و سایر دستگاهها با نیازهای واقعی محله همراستا شود.
وی افزود: اگر این هماهنگی ایجاد شود، میان ظرفیتهای مختلف در محلات همافزایی و همجهتی شکل میگیرد و خدمات با اثربخشی بیشتری به مردم ارائه خواهد شد.
بطحایی با بیان اینکه مسیر اجرای شبکه مدیریت محلهمحور هنوز در ابتدای راه است، گفت: راه نرفته ما بسیار است و باید مسائل مختلف را در جلسات مشترک با فعالان محلات بررسی و منعکس کنیم تا در سطح عالی حکمرانی هماهنگیهای لازم انجام شود و آنچه از میدان و عملیات مطرح میشود نیز به شکل مناسب در فرآیند اجرا قرار گیرد.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت عمومی در مساجد اظهار کرد: اگر قرار است مسجد به جایگاه مورد انتظار جامعه اسلامی برسد، برنامههای آن باید به گونهای باشد که همه آحاد مردم انگیزه و اشتیاق حضور و مشارکت در حل مسائل محله خود را پیدا کنند.
وی افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده و رفتارهای جاذبهآفرین برخی روحانیون و فعالان مسجدی موجب شده جوانانی که پیش از این ارتباطی با مسجد نداشتند، به این محیط نزدیک شوند.
بطحایی تاکید کرد: یکی از دلایلی که در جریان جنگ اخیر شاهد حضور گسترده مردم بودیم، همین تلاشها و رفتارهای مسجدیها برای جذب مردم و به ویژه جوانان بود.
وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن علیه جامعه و تفکر مسجدی گفت: بسیاری از این تلاشها با رفتارهای درست و جاذبهآفرین فعالان مسجدی خنثی شد، اما این مسیر همچنان باید ادامه پیدا کند.
فاصله مسجد با جامعه باید کاهش یابد
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر ضرورت شناخت دقیقتر جامعه تاکید کرد و گفت: باید محیط پیرامون و جامعه خود را بهتر بشناسیم و فاصله میان مسجد و آنچه در جامعه اتفاق میافتد را تا جایی که شرع و دین اجازه میدهد، کاهش دهیم.
وی افزود: هرچه این فاصله کمتر و جاذبه مسجد بیشتر شود، زمینه حضور و مشارکت اقشار مختلف جامعه نیز افزایش مییابد و نمونه آن را در تجمعات گسترده مردمی در جریان جنگ اخیر شاهد بودیم.
بطحایی در پایان با قدردانی از فعالان مساجد در سراسر کشور اظهار کرد: از همه کسانی که در مساجد و محلات، گمنام و بدون هیاهو برای مردم و جامعه تلاش میکنند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم بهزودی به جایگاهی برسیم که پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) برای مسجد ترسیم کرده و الگوی آن را به جامعه اسلامی نشان داده است.