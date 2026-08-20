با این روش ساده در خانه ارده درست کنید

ارده یکی از مواد غذایی پرکاربرد در آشپزی خاورمیانه است و در غذاهایی مانند حمص و بابا غنوج استفاده می‌شود. در ایران نیز بیشتر ارده را به شکل شیرین‌شده و برای صبحانه مصرف می‌کنیم. اگر دوست دارید ارده خالص و تازه در خانه تهیه کنید، می‌توانید با چند مرحله ساده آن را آماده کنید.

مواد لازم

کنجد خام و سفید: به مقدار دلخواه

روغن کنجد: در صورت نیاز

روش تهیه ارده خانگی

ابتدا کنجدهای خام را داخل یک تابه بریزید و روی حرارت بسیار کم قرار دهید. کنجدها را به‌آرامی تفت دهید و مرتب هم بزنید تا نسوزند.

این مرحله ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان ببرد. زمانی که دانه‌های کنجد کمی حجیم‌تر شدند، به هم چسبیدند و چند دانه نیز به قاشق چسبید، یعنی کنجدها به اندازه کافی تفت خورده‌اند و روغن طبیعی آنها آزاد شده است.

در مرحله بعد، کنجدها را در حالی که هنوز گرم هستند داخل آسیاب بریزید. آسیاب را به صورت مداوم و در چند نوبت روشن کنید و بین هر نوبت به دستگاه استراحت بدهید.

آسیاب کردن را تا زمانی ادامه دهید که کنجدها به شکل یک کرم نرم و غلیظ دربیایند. در این مرحله می‌توانید با ادامه آسیاب، میزان روان یا غلیظ بودن ارده را مطابق سلیقه خود تنظیم کنید.

نکات مهم برای تهیه ارده

برای تهیه ارده بهتر است از کنجد خام و سفید استفاده کنید.

اگر ارده را روان‌تر می‌پسندید، می‌توانید مقدار کمی روغن کنجد به آن اضافه کنید.

پس از خنک شدن، ارده را داخل یک ظرف کاملاً تمیز و خشک بریزید.

پیش از هر بار مصرف، ظرف ارده را به خوبی هم بزنید یا تکان دهید تا روغن و بخش غلیظ آن دوباره با هم ترکیب شوند.

ارده خانگی را می‌توانید در تهیه حمص، بابا غنوج، انواع سس و دیگر غذاها و میان‌وعده‌ها استفاده کنید.