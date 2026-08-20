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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1828103
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۹ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,886,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,199,300

درهم امارات

513,770

پوند انگلیس

2,562,400

لیر ترکیه

39,400

فرانک سوئیس

2,359,200

یوان چین

281,300

ین ژاپن

 1,190,000

وون کره جنوبی

1,287

دلار کانادا

1,365,500

دلار استرالیا

1,342,400

دلار نیوزیلند

1,119,600

دلار سنگاپور

1,482,500

روپیه هند

19,550

روپیه پاکستان

6,761

دینار عراق

1,287

پوند سوریه

15,394

افغانی

27,490

کرون دانمارک

294,600

کرون سوئد

199,900

کرون نروژ

202,400

ریال عربستان

504,270

ریال قطر

504,600

ریال عمان

4,904,000

دینار کویت

6,113,400

دینار بحرین

5,003,900

رینگیت مالزی

464,900

بات تایلند

57,340

دلار هنگ کنگ

240,700

روبل روسیه

22,260

منات آذربایجان

1,111,200

درام ارمنستان

5,170

لاری گرجستان

716,300

سوم قرقیزستان

21,570

سامانی تاجیکستان

202,100

منات ترکمنستان

516,700
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