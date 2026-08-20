قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۲۹ مرداد
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
23,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
43,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
63,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
82,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
102,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
122,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
142,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
162,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
182,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
203,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
223,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
243,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
263,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
283,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
302,800,000