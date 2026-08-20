قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۹ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
197,594,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
194,960,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
263,457,000
|
طلای دست دوم
|
194,959,850
|
آبشده کمتر از کیلو
|
856,940,000
|
مثقال طلا
|
855,860,000
|انس طلا
|
4,503.17
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,990,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,946,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
1,004,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
558,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
292,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,940,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|970,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
490,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
14,320,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
54,120,000
|
حباب نیم سکه
|
3,000,000
|
حباب ربع سکه
|
56,480,000
|
حباب سکه گرمی
|
44,790,00