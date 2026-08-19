ورود پرقدرت نفتی ها به معدن «اهداف»سرمایه گذاری های معدنی را کلید زد

سید ابواراب فاضل افزود: در همین راستا حدود ۲ همت منابع نقدی به این حوزه تزریق شد و یک درصد از سهام شرکت تابان نیز در اختیار کانیکو قرار گرفت تا زمینه برای توسعه فعالیت‌های معدنی فراهم شود.

فاضل با اشاره به ساختار سازمانی کانیکو اظهار کرد: طی این مدت تلاش کردیم ساختار سازمانی شرکت را متناسب با مأموریت جدید و با رویکرد تخصصی در حوزه معدن شکل دهیم تا تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای مطالعات فنی و اقتصادی انجام شود.

مدیرعامل کانیکو ادامه داد: با توجه به ظرفیت و جذابیت اقتصادی فلزات رنگی، بخش عمده تمرکز سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر این حوزه قرار گرفته و در میان فلزات رنگی، طلا و مس از اولویت‌های اصلی کانیکو هستند.

وی افزود: در انتخاب پروژه‌ها، علاوه بر میزان ذخیره و ظرفیت تولید، موضوعاتی همچون امکان توسعه، بازده اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری و قابلیت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار می‌گیرد.

فاضل همچنین از برنامه کانیکو برای ورود به بازار سرمایه خبر داد و گفت: با توجه به اقداماتی که در زمینه توسعه فعالیت‌ها و تکمیل ساختار سازمانی انجام شده، تلاش می‌کنیم مقدمات ورود کانیکو به بازار سرمایه در سال آینده فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف ما صرفاً ورود به بازار سرمایه نیست، بلکه می‌خواهیم کانیکو را به یک مجموعه تخصصی، شفاف و ارزش‌آفرین در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی تبدیل کنیم.

مدیرعامل کانیکو خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند نگاه بلندمدت و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و مطالعات تخصصی است و کانیکو تلاش دارد با همین رویکرد، پرتفویی متنوع و در عین حال متمرکز بر فرصت‌های با بازده مناسب ایجاد کند.

فاضل در پایان گفت: طلا و مس در حال حاضر محور اصلی برنامه‌های معدنی کانیکو هستند و امیدواریم با توسعه این سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه خلق ارزش پایدار برای سهامداران و صندوق نفت فراهم شود.

منبع چیلان

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