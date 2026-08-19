در ویدیویی دیگر، جیسون را در خانه‌اش می‌بینیم که در بخشی از ویدیو توپ بسکتبال را در دست می‌گیرد و با آن حرکاتی انجام می‌دهد. ویدیوها بیشتر متمرکز بر رانندگی با خودرو هستند و می‌توانیم اکنون درک کاملی از محیط بازی و گیم‌پلی آن داشته باشیم؛ البته اگر این ویدیوها واقعی باشند.

بازی GTA 6 در ماه‌های گذشته بسیار خبرساز بود؛ قیمت بازی از ۸۰ دلار اعلام شد و نسخه‌ی آلتیمیت با محتوای بیشتر برچسب قیمتی ۱۰۰ دلاری دارد. این بازی ۲۸ آبان برای کنسول‌های بازی پلی استیشن و ایکس باکس منتشر خواهد شد.