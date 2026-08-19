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گیم‌پلی بازی GTA 6 به‌همراه تصویری از نقشه بازی لو رفت

گیم‌پلی بازی GTA 6 به‌همراه تصویری از نقشه بازی لو رفت
کد خبر : 1827878
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مدت کوتاهی پس این‌که یک افشاگر تهدید کرده بود اطلاعات بازی GTA 6 را لو می‌دهد، چند ویدیو منتسب‌به بازی در اینترنت دست‌به‌دست می‌شود.

ویدیوهای لو رفته بسیار واقعی به نظر می‌رسند و ظاهر ساختگی نیستند. در یکی از ویدیوهای فیزیک رانندگی و درگیری فیزیکی بین راننده (ظاهرا شخصیت جیسون) با یک راننده‌ی دیگر دیده می‌شود. که بسیار طبیعی و واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد.

در ویدیویی دیگر، جیسون را در خانه‌اش می‌بینیم که در بخشی از ویدیو توپ بسکتبال را در دست می‌گیرد و با آن حرکاتی انجام می‌دهد. ویدیوها بیشتر متمرکز بر رانندگی با خودرو هستند و می‌توانیم اکنون درک کاملی از محیط بازی و گیم‌پلی آن داشته باشیم؛ البته اگر این ویدیوها واقعی باشند.

بازی GTA 6 در ماه‌های گذشته بسیار خبرساز بود؛ قیمت بازی از ۸۰ دلار اعلام شد و نسخه‌ی آلتیمیت با محتوای بیشتر برچسب قیمتی ۱۰۰ دلاری دارد. این بازی ۲۸ آبان برای کنسول‌های بازی پلی استیشن و ایکس باکس منتشر خواهد شد.

 

منبع زومیت
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