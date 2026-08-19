۸ ترفند ساده برای براق کردن کتری استیل سوخته

یکی از بهترین انواع کتری ها، کتری استیل است. اگر شما هم در خانه از این نوع کتری استفاده می کنید، می دانید که نگهداری از این کتری ها بسیار آسان است و در عین حال هیچ ماده شیمیایی وارد آب جوش نمی کند.

اما ممکن است که گاهی فراموش کنید که کتری را از روی شعله بردارید و یا ظرف دیگری روی اجاق باشد و کتری استیل حرارت زیادی ببیند. اگر این اتفاق بیفتد، رنگ کتری تا حدی تیره می شود و زیبایی و براقی استیل از بین می رود. با این مطلب همراه باشید تا روش هایی برای تمیز کردن کتری استیل سوخته یاد بگیرید.

نحوه تمیز کردن کتری استیل سوخته

توصیه ما به شما این است که مراقب باشید که کتری استیل زیاد روی شعله نماند، چون در این صورت تمام آب در آن تبخیر می شود و وقتی تمام آب کتری تمام شود، کتری خالی روی شعله بسیار داغ می شود و بالا رفتن این حرارت خارج از تحمل استیل است.

این دمای زیاد باعث می شود که رنگ کتری زرد کدر یا سیاه بشود. اگر کلا آدم حواس پرتی هستید بهتر است که از انواع کتری های سوت دار استفاده کنید که وقتی آب به نقطه جوش رسید، سوت بزند و شما مجبور شوید کتری را از روی شعله بردارید. به هرحال اگر این اتفاق برای کتری استیل شما افتاد و سوخت، از این روش ها برای تمیز کردن و براق کردن کتری استیل استفاده کنید.

1. تمیز کردن کتری سوخته با جوش شیرین

اگر داخل کتری سیاه شده باشد یا رد آب روی جداره کتری استیل باقی مانده باشد می توانید از جوش شیرین برای از بین بردن این لکه ها و سیاهی سطح استیل استفاده کنید. یک فنجان جوش شیرین در کتری بریزید و آن را پر از آب گرم کنید و روی شعله قرار دهید تا وقتی که آب جوش بیاید و مقداری از آن تبخیر شود.

این کار باعث می شود که داخل کتری، تمیز و براق شود. اگر اندازه کتری کوچک است باید از مقدار کمتری جوش شیرین استفاده کنید برای کتری های کوچک دو یا سه قاشق جوش شیرین کافی می باشد.

2. تمیز کردن کتری سوخته با یخ و سرکه

می توانید چند قطعه یخ در کتری بریزید و سپس یک فنجان سرکه سیب یا سرکه سفید به آن اضافه کنید و دو یا سه قاشق نمک روی آن بریزید و چند بار کتری را به صورت چرخشی حرکت دهید تا این محلول به تمام جداره های داخلی کتری برسد.سپس کتری را آبکشی کرده و خشک کنید. اگر هم سطح خارجی کتری، سیاه و کدر شده است می توانید کمی سرکه به آن اسپری کنید و اجازه بدهید ۱۰ دقیقه بماند و بعد با یک پارچه آن را تمیز کرده و سپس آبکشی کنید.

سرکه دارای اسید آستیک است که به براق شدن سطوح و ظروف استیل کمک می کند. از یک عدد لیمو ترش هم می توانید استفاده کنید.لیمو ترش هم تاثیری مشابه سرکه دارد و کتری استیل را جلا می دهد. کافیست یک لیمو را از وسط نصف کنید و به کل سطوح کتری بمالید و بعد از چند دقیقه آن را آبکشی کنید.

3. تمیز کردن کتری سوخته با نمک و سرکه

در این روش یک فنجان سرکه سفید را در کتری بریزید و بعد کتری را از آب سرد پر کنید و آن را روی شعله ملایم قرار دهید سپس دو یا سه قاشق نمک به آن اضافه کنید. بعد از ان که مقداری از آب تبخیر شد، اجاق را خاموش کنید و اجازه دهید تا کتری سرد شود. سپس کتری را آبکشی کرده و خشک کنید.

4. تمیز کردن کتری سوخته با شیشه شوی

یکی از ساده ترین راه ها برای براق کردن و جلا دادن به کتری استیل، استفاده از شیشه شوی است. ابتدا کمی شیشه شوی به جداره های کتری اسپری کنید و بعد از ۱ دقیقه آن را با پارچه تمیز کرده و آبکشی کنید، شیشه شوی تا حد زیادی استیل را براق می کند.

5. تمیز کردن کتری سوخته با الکل

کمی الکل روی پنبه بزنید و روی تمام سطوح کتری بکشید در قسمت هایی که لکه ها تیره تر هستند می توانید پنبه را بیشتر فشار دهید و با ساییدن به از بین رفتن لکه کمک کنید.

بعد از این کار چند دقیقه کتری را کنار بگذارید تا تمام الکل از روی سطح آن تبخیر شود و سپس با استفاده از آب سرد، کتری آبکشی کنید خواهید دید که تا حد زیادی الکل درخشندگی را به کتری استیل باز می گرداند.

6. تمیز کردن کتری سوخته با پودر ماشین ظرفشویی

یکی از قوی ترین پاک کننده ها پودر هایی هستند که در ماشین ظرفشویی استفاده می شوند می توانید این پودر ها را در کتری بریزید و کتری را پر از آب کنید و به مدت یک شب کنار بگذارید.

بعدا کتری را خالی کرده و آبکشی کنید. این روش به خصوص برای مواردی که چربی به سطح کتری استیل چسبیده است هم می تواند موثر باشد.

اگر کتری یا چای ساز شما هم رسوب گرفته دیدگاه های زیر را مطالعه کنید تا شما هم یاد بگیرید چه طوری رسوب کتری و سماور را می شود از بین برد. تقدیم به…

7. تمیز کردن کتری سوخته با گاز پاک کن

محلول بعدی که تمیز کننده بسیار قوی است، گاز پاک کن می باشد. این روش مناسب وقتی است که جداره های بیرونی کتری چرب و کدر شده باشند.

مقداری از گاز پاک کن را روی یک اسفنج نرم بریزید و با همان اسفنج کمی کتری را بسایید و سپس با آب سرد و با دقت آبکشی کنید. گاز پاک کن ها تمام لکه ها، مخصوصا لکه های چربی را از بین می برند و سطح استیل را بسیار براق و درخشنده می کنند.

8. تمیز کردن کتری سوخته با خمیر کربنات سدیم

این محلول را می توانید از فروشگه هایی که مواد شیمیایی دارند تهیه کنید و سپس این خمیر را روی سطح کتری بمالید و بعد از چند دقیقه کتری را با آب گرم بشویید. خمیر کربنات سدیم قوی ترین و تضمینی ترین راه برای تمیز کردن کتری های استیل است و تاثیر آن هم بسیار زیاد می باشد.

تمام روش هایی که نام بردیم برای تمام سطوح استیل مناسب هستند. از جمله این موارد، سینی های فر، قابلمه ها و غیره است. همچنین سطوح یخچال های استیل و اجاق گاز استیل را می توانید با استفاده از بعضی از این روش ها که نیازی به آبکشی ندارند تمیز کنید و از شر لکه های سوختگی و چربی راحت شوید.