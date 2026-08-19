سیر را در یخچال نگذارید!
سیر یکی از آن مواد غذایی است که تقریباً در هر آشپزخانهای پیدا میشود؛ اما خیلیها آن را درست نگهداری نمیکنند.
شاید فکر کنید یخچال بهترین جا برای نگهداری سیر است، اما برای بوته کامل سیر، معمولاً یک جای خشک، تاریک و دارای جریان هوا انتخاب بهتری است.
سیر از چه چیزی بدش میآید؟
سه دشمن اصلی سیر عبارتاند از:
رطوبت، نور و گرمای زیاد.
رطوبت میتواند احتمال کپکزدگی را بیشتر کند و نور و گرمای نامناسب نیز ممکن است باعث افت کیفیت و جوانهزدن زودتر سیر شوند.
به همین دلیل بهتر است سیر کامل را داخل یک سبد توری یا ظرف سفالی سوراخدار و در محیطی خشک و نسبتاً خنک نگهداری کنید.
پس یخچال کاملاً ممنوع است؟
نه!
اگر سیر را پوست کندهاید، شرایط فرق میکند. سیر پوستکنده را باید در ظرف دربسته داخل یخچال قرار دهید و بهتر است آن را در مدت کوتاهی مصرف کنید.
اگر سیر خرد یا رندهشده اضافه دارید، میتوانید آن را در مقدارهای کوچک فریز کنید تا هر بار به اندازه نیاز استفاده شود.
یک اشتباه دیگر: سیر را کنار سیبزمینی نگذارید
اگر سیر، پیاز و سیبزمینی را در یک سبد میریزید، بهتر است این عادت را تغییر دهید.
سیر و پیاز را میتوان در شرایط مشابه نگهداری کرد، اما سیبزمینی بهتر است جدا از آنها باشد تا شرایط نگهداری نامناسب باعث کاهش ماندگاری محصولات نشود.
سیر تازه فقط خوشعطرتر نیست
وقتی سیر را خرد یا له میکنیم، واکنشهای آنزیمی باعث تشکیل آلیسین میشوند؛ ترکیبی که یکی از مهمترین ترکیبات زیستفعال سیر است.
به همین دلیل، استفاده از سیر تازه و خردشده میتواند انتخاب مناسبی باشد؛ البته نباید از سیر انتظار درمان بیماریها را داشت و اثرات سلامتی آن به مقدار مصرف و شرایط فردی بستگی دارد.
قانون طلایی نگهداری سیر
بوته کامل:
خشک + تاریک + خنک + دارای تهویه
سیر پوستکنده:
یخچال + ظرف دربسته + مصرف سریع
پس اگر تا امروز سیر را داخل یک کیسه پلاستیکی و در جای مرطوب یا کنار سینک نگه میداشتید، وقت آن رسیده که محل نگهداریاش را تغییر دهید.
سیر برای ماندگاری بیشتر، بیشتر از هر چیز به «هوای مناسب» نیاز دارد، نه یک کیسه بسته!