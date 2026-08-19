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ساعت ۲ میلیاردی رامین رضاییان در مراسم معارفه فولاد+ عکس

ساعت ۲ میلیاردی رامین رضاییان در مراسم معارفه فولاد+ عکس
کد خبر : 1827763
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رامین رضاییان با یک ساعت لاکچری در فولاد معارفه شد.

رامین رضاییان پس از مدت‌ها بلاتکلیفی سرانجام از تیم جدید خود رونمایی کرد و به فولاد خوزستان پیوست. باشگاه فولاد دیروز رسما از رضاییان رونمایی کرد تا بهترین گلزن ایران در جام جهانی این فصل زیر نظر حمید مطهری به میدان برود.

یکی از نکات جالب حضور رضاییان در فولاد، معارفه او با یک ساعت لاکچری بود. رضاییان در این تصویر یک ساعت رولکس مدل GMT Master دارد که قیمت آن حدودا ۱۱۸۰۰ دلار است و به پول ایران حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.

البته رضاییان هفته گذشته در تلویزیون مدعی شده بود که به‌خاطر مردم دیگر از وسایل لاکچری و گران‌قیمت استفاده نمی‌کند!

ساعت ۲ میلیاردی رامین رضاییان در مراسم معارفه فولاد+ عکس

ساعت ۲ میلیاردی رامین رضاییان در مراسم معارفه فولاد+ عکس

منبع خبرآنلاین
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