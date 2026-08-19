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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1827631
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۸ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,870,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,163,600

درهم امارات

509,390

پوند انگلیس

2,533,100

لیر ترکیه

39,100

فرانک سوئیس

2,303,100

یوان چین

278,300

ین ژاپن

 1,143,000

وون کره جنوبی

1,287

دلار کانادا

1,344,300

دلار استرالیا

1,325,100

دلار نیوزیلند

1,099,800

دلار سنگاپور

1,460,900

روپیه هند

19,000

روپیه پاکستان

6,703

دینار عراق

1,314

پوند سوریه

15,266

افغانی

27,670

کرون دانمارک

289,900

کرون سوئد

196,400

کرون نروژ

199,000

ریال عربستان

500,210

ریال قطر

499,000

ریال عمان

4,856,300

دینار کویت

6,055,800

دینار بحرین

4,959,900

رینگیت مالزی

461,000

بات تایلند

56,480

دلار هنگ کنگ

238,400

روبل روسیه

22,070

منات آذربایجان

1,101,900

درام ارمنستان

5,120

لاری گرجستان

709,700

سوم قرقیزستان

21,390

سامانی تاجیکستان

200,000

منات ترکمنستان

511,000
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