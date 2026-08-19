قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۸ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
193,040,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
190,466,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
257,384,000
|
طلای دست دوم
|
190,465,890
|
آبشده کمتر از کیلو
|
837,210,000
|
مثقال طلا
|
836,220,000
|انس طلا
|
4,355.31
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,930,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,888,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
974,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,875,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|935,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
475,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
1,850,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
39,650,000
|
حباب نیم سکه
|
9,230,000
|
حباب ربع سکه
|
54,590,000
|
حباب سکه گرمی
|
43,700,000