در حالی که صبح امروز سازمان بورس صلاحیت حرفه‌ای حسن عباس‌زاده، مدیرعامل پیشنهادی هلدینگ خلیج فارس، را تأیید کرده بود، محمد شریعتمداری با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس از توقف تغییرات مدیریتی این هلدینگ با دستور دفتر رئیس‌جمهور خبر داد.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با ارسال نامه ای به رئیس سازمان بورس، اعلام کرد: دفتر رئیس جمهور تغییرات مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس را متوقف کرد.صبح امروز، نامه‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مدیران هلدینگ خلیج فارس ارسال شده بود که بر اساس آن، صلاحیت حرفه‌ای حسن عباس‌زاده، مدیرعامل پیشنهادی جدید این هلدینگ، تأیید شده است.بر اساسِ نامه ارسالی جدید، شریعتمداری با اشاره به ابلاغیه شماره ۱۱۳۲۱/۰۴/۰۶ دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وزیر نفت، تأکید کرده که تا اطلاع ثانوی، تمامی اقدامات، تصمیمات و ابلاغ‌های مرتبط با تغییر مدیریت این شرکت متوقف و وضعیت به پیش از تغییرات بازگردانده شود. او از رئیس سازمان بورس خواسته تا پیش از هرگونه اقدام، تکلیف نهایی را از دفتر رئیس‌جمهور استعلام کند.

منبع: فارس

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