به کنکوری خانه «اینها» را نگو !
شبهای آخر قبل از کنکور، فضای خانه برای بچهها حکم میدان مین را دارد؛ هر حرف نسنجیدهای میتواند یک اضطراب تازه ایجاد کند. خیلی وقتها ما به عنوان والدین فقط میخواهیم محبتمان را نشان دهیم، اما کلماتمان برعکس عمل میکنند.
این جملات را پشت در اتاق کنکوری بگذارید:
«این همه خوندی، اگه نتیجه نگیری چی؟»
«استرس نداشته باش! اصلا کنکور مهم نیست!»«
چرا داری استراحت میکنی؟ درس بخون!»
«همه آیندهات به این کنکور بستگی داره!»
«نکنه امسال کنکور خیلی سخت باشه؟»
«فقط همین چند روز رو هم بخون!»
«فقط همین چند روز رو هم بخون!»
«ببین فلانی چقدر بیشتر درس خونده!»
«از فردا که کنکور تموم بشه، دیگه راحت میشی…»
«فلانی (فامیل) پرسید کنکور چی شد؟ منم گفتم فعلاً که درس میخونه…»
«واقعاً فکر میکنی با این وضعیت خواب، رتبه میاری؟»