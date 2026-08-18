خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به کنکوری خانه «این‌ها» را نگو !

به کنکوری خانه «این‌ها» را نگو !
کد خبر : 1827409
لینک کوتاه کپی شد.

شب‌های آخر قبل از کنکور، فضای خانه برای بچه‌ها حکم میدان مین را دارد؛ هر حرف نسنجیده‌ای می‌تواند یک اضطراب تازه ایجاد کند. خیلی وقت‌ها ما به عنوان والدین فقط می‌خواهیم محبت‌مان را نشان دهیم، اما کلماتمان برعکس عمل می‌کنند.

این جملات را پشت در اتاق کنکوری بگذارید:

«این همه خوندی، اگه نتیجه نگیری چی؟»

«استرس نداشته باش! اصلا کنکور مهم نیست!»«

چرا داری استراحت می‌کنی؟ درس بخون!»

«همه آینده‌ات به این کنکور بستگی داره!»

«نکنه امسال کنکور خیلی سخت باشه؟»

«فقط همین چند روز رو هم بخون!»

«فقط همین چند روز رو هم بخون!»

«ببین فلانی چقدر بیشتر درس خونده!»

«از فردا که کنکور تموم بشه، دیگه راحت می‌شی…»

«فلانی (فامیل) پرسید کنکور چی شد؟ منم گفتم فعلاً که درس می‌خونه…»

«واقعاً فکر می‌کنی با این وضعیت خواب، رتبه میاری؟»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز