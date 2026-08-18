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سایر رسانه‌ها ۲۷ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵:۵۲

به کنکوری خانه «این‌ها» را نگو !

شب‌های آخر قبل از کنکور، فضای خانه برای بچه‌ها حکم میدان مین را دارد؛ هر حرف نسنجیده‌ای می‌تواند یک اضطراب تازه ایجاد کند. خیلی وقت‌ها ما به عنوان والدین فقط می‌خواهیم محبت‌مان را نشان دهیم، اما کلماتمان برعکس عمل می‌کنند.