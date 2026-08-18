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دریاچه ارومیه؛ پر از آب و زباله + عکس

دریاچه ارومیه؛ پر از آب و زباله + عکس
کد خبر : 1827393
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نگین فیروزه‌ای ایران، دریاچه ارومیه، پس از پشت سر گذاشتن بحران خشکی و کم‌آبی، این روزها با معضل تازه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ انباشت زباله در سواحل.

حضور گسترده گردشگران در سواحل دریاچه، به‌ویژه در محدوده پل میان‌گذر، حجم قابل‌توجهی از زباله را بر ساحل کم‌رمق ارومیه تحمیل کرده و چهره زیبای این پهنه آبی را مخدوش کرده است.

با وجود تلاش برخی دستگاه‌های اجرایی برای پاکسازی سواحل، اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته مانع از تداوم زباله‌ریزی و انباشت پسماند در اطراف دریاچه شود؛ معضلی که در صورت تداوم می‌تواند تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و سیمای گردشگری دریاچه ارومیه باشد.

دریاچه ارومیه؛ پر از آب و زباله + عکس

دریاچه ارومیه؛ پر از آب و زباله + عکس

دریاچه ارومیه؛ پر از آب و زباله + عکس

منبع ایرنا
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