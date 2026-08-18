دریاچه ارومیه؛ پر از آب و زباله + عکس

حضور گسترده گردشگران در سواحل دریاچه، به‌ویژه در محدوده پل میان‌گذر، حجم قابل‌توجهی از زباله را بر ساحل کم‌رمق ارومیه تحمیل کرده و چهره زیبای این پهنه آبی را مخدوش کرده است.

با وجود تلاش برخی دستگاه‌های اجرایی برای پاکسازی سواحل، اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته مانع از تداوم زباله‌ریزی و انباشت پسماند در اطراف دریاچه شود؛ معضلی که در صورت تداوم می‌تواند تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و سیمای گردشگری دریاچه ارومیه باشد.