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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1827131
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۷ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۷ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,865,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,158,000

درهم امارات

507,890

پوند انگلیس

2,529,800

لیر ترکیه

39,000

فرانک سوئیس

2,301,500

یوان چین

277,800

ین ژاپن

 1,143,000

وون کره جنوبی

1,287

دلار کانادا

1,342,800

دلار استرالیا

1,324,900

دلار نیوزیلند

1,102,300

دلار سنگاپور

1,458,100

روپیه هند

19,000

روپیه پاکستان

6,686

دینار عراق

1,310

پوند سوریه

15,223

افغانی

27,190

کرون دانمارک

289,100

کرون سوئد

196,800

کرون نروژ

198,100

ریال عربستان

498,890

ریال قطر

497,700

ریال عمان

4,844,700

دینار کویت

6,039,700

دینار بحرین

4,948,500

رینگیت مالزی

459,600

بات تایلند

56,520

دلار هنگ کنگ

237,800

روبل روسیه

22,010

منات آذربایجان

1,099,000

درام ارمنستان

5,100

لاری گرجستان

707,900

سوم قرقیزستان

21,330

سامانی تاجیکستان

199,800

منات ترکمنستان

509,600
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