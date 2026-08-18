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قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1827128
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قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:سه شنبه ۲۷ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

39,000

بالاترین قیمت روز

39,000

پایین ترین قیمت روز

38,700

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

 

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۲۷ مرداد

نرخ روز گذشته

 

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
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