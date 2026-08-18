قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۷ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
192,292,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
189,728,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
256,387,000
|
طلای دست دوم
|
189,727,910
|
آبشده کمتر از کیلو
|
833,970,000
|
مثقال طلا
|
833,010,000
|انس طلا
|
4,413.89
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,915,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,873,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
969,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,865,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
475,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
37,250,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
75,150,000
|
حباب نیم سکه
|
5,970,000
|
حباب ربع سکه
|
49,490,000
|
حباب سکه گرمی
|
41,190,000