گلایه پزشکیان از میدری بابت عزل شبانه سالاری/معاون اول رئیس جمهور: دستور توقف حکم را دادم، اما دیر شده بود

معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز در جمع مدیران مسئول رسانه‌ها به برکناری مصطفی سالاری از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی واکنش نشان داد و ضمن تقدیر از عملکرد او در دوران مسئولیتش، از نحوه انجام این تغییر مدیریتی انتقاد کرد.

محمدرضا عارف با اشاره به عزل سالاری در روز تعطیل گفت: «در زمانی که از این اتفاق مطلع شدم، بلافاصله و به‌صورت قاطع دستور جلوگیری از این تغییر را صادر کردم»، اما تأکید کرد که این واکنش پس از انتشار خبر برکناری انجام شده بود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه از اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گلایه کرده است، گفت: «از آقای میدری توضیح خواسته شد و ایشان نیز اعلام کرد که نکات کلیدی برای عزل این مدیر ارشد وجود داشته که از نظر او قابل قبول نبوده است.»

عارف افزود: «در جلسه هیات دولت، آقای دکتر پزشکیان نیز به وزیر کار تذکر داد و نسبت به این تغییر ابراز گلایه کرد.»

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، دولت مصوب کرده است در سازمان‌هایی که احکام مدیران آن‌ها به سازوکار دولت مرتبط است، هرگونه تغییر مدیریتی باید با هماهنگی رئیس‌جمهور و معاون اول انجام شود و در صورت ایجاد خلأ مدیریتی، به‌جز موارد خاص، از انتخاب سرپرست استفاده شود.

عارف با تأکید بر اینکه وزرا باید بتوانند با مدیران زیرمجموعه خود همکاری کنند، گفت: «اگر این همکاری ادامه پیدا نکند، تغییر مدیران باید در فضایی صمیمانه، اخلاقی و با رعایت ملاحظات مدیریتی انجام شود؛ موضوعی که متأسفانه در این مورد اتفاق نیفتاد.»

گفتنی است مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز سه شنبه هفته گذشته در حالی که کشور در تعطیلی رسمی به سر می برد، در اقدامی غیر منتظره و غیر متعارف و بدون اطلاع‌رسانی قبلی و ارائه هرگونه توضیح رسمی، از سمت خود عزل و غلام‌حسین محمدی به جای وی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

این جابه‌جایی شبانه در تعطیلات رسمی در حالی صورت گرفته که فشار‌های مجلس برای استیضاح احمد میدری افزایش یافته است. سخنگوی هیات رئیسه مجلس در روز‌های اخیر از پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود.

منبع رویداد۲۴

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