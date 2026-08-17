روش تمیز کردن سینک استیل

خوشبختانه برای تمیز کردن سینک استیل و برگرداندن درخشش آن نیازی به روش های پیچیده ندارید. با چند ماده ساده و چند مرحله اصولی می توانید سینک را تمیز، براق و بدون لکه کنید.

چرا باید سینک استیل را مرتب تمیز کنیم؟

شاید چون سینک برای شستن ظروف استفاده می شود، تصور کنیم خودش همیشه تمیز است؛ اما باقی ماندن ذرات غذا، چربی، آب و مواد شوینده روی سطح آن می تواند باعث ایجاد لکه، بوی نامطبوع و تجمع آلودگی شود.

تمیز کردن منظم سینک علاوه بر بهداشت بیشتر، باعث می شود سطح استیل برای مدت طولانی تری براق و زیبا باقی بماند.

وسایل مورد نیاز برای تمیز کردن سینک استیل

برای این روش به وسایل زیادی نیاز ندارید:

مایع ظرفشویی

جوش شیرین

سرکه سفید

چند تکه یخ

اسفنج نرم و غیرخش دار یا برس نرم

پاک کننده مخصوص استیل

دستمال میکروفایبر یا حوله کاغذی

آب گرم

آب لیمو، در صورت تمایل

نکته مهم: اگر از پاک کننده تجاری استفاده می کنید، حتماً مطمئن شوید که برای سطوح استیل مناسب است.

طرز تمیز کردن سینک استیل؛ مرحله به مرحله

مرحله اول؛ سینک را کاملاً خالی کنید

ابتدا تمام ظروف، قاشق ها، اسفنج ها و وسایل داخل سینک را خارج کنید.

تکه های غذا و آشغال های باقی مانده را از داخل سینک جمع کنید و سپس سطح سینک را با آب گرم آبکشی کنید تا آلودگی های سطحی و چربی های شل شده از بین بروند.

مرحله دوم؛ تمیز کردن قسمت خروجی آب و زباله گیر

اگر سینک شما دستگاه زباله خردکن دارد، ابتدا هرگونه مواد غذایی قابل مشاهده را از اطراف آن خارج کنید.

برای کمک به کاهش بو و جدا شدن باقی مانده های مواد غذایی می توانید مقدار مناسبی جوش شیرین و سپس سرکه سفید استفاده کنید و بعد چند تکه یخ داخل دستگاه بیندازید.

دستگاه را برای مدت کوتاهی روشن کنید تا باقی مانده ها جدا شوند.

نکته ایمنی: هنگام تمیز کردن قسمت داخلی دستگاه، دست خود را داخل آن نبرید و پیش از دست زدن به قسمت های داخلی، دستگاه را کاملاً خاموش و ایمن کنید.

اگر زباله خردکن ندارید، می توانید اطراف خروجی آب و صافی سینک را با یک برس کوچک و نرم تمیز کنید.

مرحله سوم؛ شست وشوی اولیه با مایع ظرفشویی

حالا نوبت تمیز کردن خود سینک است.

مقداری مایع ظرفشویی روی سطح سینک بریزید و با یک اسفنج نرم، تمام قسمت ها را به آرامی تمیز کنید.

روی قسمت هایی که چربی یا مواد غذایی خشک شده وجود دارد، کمی بیشتر تمرکز کنید.

اطراف شیر آب، دسته ها، گوشه های سینک و محل خروج آب را نیز فراموش نکنید.

یک اشتباه رایج

برای تمیز کردن سینک استیل از سیم ظرفشویی، پدهای زبر و سیم فولادی استفاده نکنید.

این وسایل ممکن است روی سطح استیل خط و خش ایجاد کنند و ظاهر سینک را برای همیشه خراب کنند.

مرحله چهارم؛ آبکشی کامل

بعد از اینکه تمام سطح سینک را با مایع ظرفشویی تمیز کردید، آن را با آب گرم فراوان آبکشی کنید.

نباید هیچ اثری از کف و مایع ظرفشویی روی سطح باقی بماند.

مرحله پنجم؛ استفاده از پاک کننده مخصوص استیل

حالا که سطح سینک کاملاً تمیز شده است، می توانید از یک پاک کننده یا پولیش مخصوص استیل استفاده کنید.

مقدار مناسبی از محصول را روی سطح سینک بزنید و با یک اسفنج نرم یا پارچه مناسب، سطح را به آرامی تمیز کنید.

شیر آب، دسته ها و سایر قسمت های فلزی سینک را نیز تمیز کنید.

برای گوشه ها و قسمت های باریک می توانید از یک برس کوچک و نرم استفاده کنید.

مرحله ششم؛ اجازه دهید پاک کننده اثر کند

اگر دستورالعمل محصول اجازه می دهد، پاک کننده را برای چند دقیقه روی سطح باقی بگذارید تا لکه ها و رسوبات راحت تر جدا شوند.

در صورت استفاده از محصولات تجاری، زمان درج شده روی برچسب همان محصول را ملاک قرار دهید و اجازه ندهید ماده بیش از زمان توصیه شده روی استیل باقی بماند.

مرحله هفتم؛ آبکشی و خشک کردن

سینک را کاملاً آبکشی کنید تا هیچ اثری از پاک کننده باقی نماند.

حالا مهم ترین بخش کار فرا رسیده است: خشک کردن!

با یک دستمال میکروفایبر تمیز، تمام سطح سینک را خشک کنید.

چرا خشک کردن سینک اهمیت دارد؟

اگر قطرات آب روی استیل باقی بمانند، بعد از خشک شدن ممکن است لکه های سفید و رسوبات آب روی سطح ایجاد کنند.

بنابراین اگر می خواهید سینک همیشه براق باشد، بعد از شستن آن را خشک کنید.

مرحله هشتم؛ پولیش نهایی برای درخشش بیشتر

برای داشتن سینکی براق و چشمگیر، مقدار کمی پولیش مخصوص استیل روی یک دستمال نرم بزنید.

سپس سطح سینک و شیر آب را با دستمال در جهت خطوط طبیعی استیل پولیش کنید.

در استفاده از پولیش زیاده روی نکنید؛ مقدار کم معمولاً نتیجه بهتری ایجاد می کند.

در پایان، سینک باید ظاهری صاف، تمیز و براق پیدا کند.

چگونه بوی بد سینک را از بین ببریم؟

بوی نامطبوع معمولاً از باقی مانده مواد غذایی، صافی خروجی آب یا دستگاه زباله خردکن ایجاد می شود.

یکی از روش های خانگی برای کاهش این بو استفاده از جوش شیرین و سرکه سفید است.

روش پیشنهادی:

۱. حدود نصف پیمانه جوش شیرین داخل خروجی آب بریزید.

۲. حدود یک پیمانه سرکه سفید اضافه کنید.

۳. اجازه دهید چند دقیقه واکنش ایجاد شود.

۴. سپس مسیر خروجی را با آب فراوان بشویید.

در صورت داشتن زباله خردکن، می توانید پس از آن چند تکه یخ را در دستگاه قرار دهید و طبق دستورالعمل ایمنی دستگاه آن را برای مدت کوتاهی روشن کنید.

نکته ایمنی درباره ترکیب مواد شوینده

سرکه را با سفیدکننده کلردار یا سایر مواد شوینده ناشناخته مخلوط نکنید. ترکیب برخی مواد شوینده می تواند بخارات خطرناک ایجاد کند.

برای تمیز کردن سینک استیل از این مواد استفاده نکنید

برای جلوگیری از خط و خش و تغییر رنگ، بهتر است از موارد زیر دوری کنید:

سیم ظرفشویی و سیم فولادی

پدهای بسیار زبر

مواد ساینده قوی

سفیدکننده کلردار روی استیل

مواد شیمیایی نامناسب برای استیل

کشیدن اسکاچ زبر برخلاف جهت خطوط استیل

اگر سینک شما دارای روکش یا پوشش خاصی است، دستورالعمل سازنده را در اولویت قرار دهید.

لکه های زنگ روی سینک استیل را چطور پاک کنیم؟

گاهی لکه های نارنجی یا قهوه ای روی سینک استیل دیده می شود. این لکه ها ممکن است در اثر تماس طولانی مدت با وسایل فلزی، سیم ظرفشویی یا ظروف فلزی ایجاد شوند.

برای لکه های کوچک می توانید مقدار کمی جوش شیرین را با آب مخلوط کنید تا خمیر ملایمی به دست آید.

خمیر را روی لکه قرار دهید و با یک اسفنج نرم، بدون فشار زیاد و در جهت خطوط استیل، به آرامی تمیز کنید.

سپس سینک را کاملاً آبکشی و خشک کنید.

اگر لکه زنگ زدگی شدید، عمیق یا گسترده است، بهتر است از محصول مخصوص استیل و ضدزنگ طبق دستور سازنده استفاده کنید.

چطور از ایجاد لکه آب روی سینک جلوگیری کنیم؟

لکه های سفید و کدر روی سینک معمولاً به دلیل خشک شدن قطرات آب و باقی ماندن مواد معدنی موجود در آب ایجاد می شوند.

برای جلوگیری از این مشکل:

بعد از هر بار استفاده سینک را آبکشی کنید.

سطح سینک را با دستمال میکروفایبر خشک کنید.

اجازه ندهید آب برای مدت طولانی روی استیل باقی بماند.

هفته ای یک بار سینک را به طور کامل تمیز و پولیش کنید.

مواد غذایی و چربی را سریع از روی سینک پاک کنید.

هر چند وقت یک بار سینک استیل را تمیز کنیم؟

برای استفاده روزمره، لازم نیست هر روز تمام مراحل بالا را انجام دهید.

تمیزکاری روزانه

در پایان روز:

سینک را آبکشی کنید.

باقی مانده مواد غذایی را جمع کنید.

با کمی مایع ظرفشویی و اسفنج نرم سطح را تمیز کنید.

در پایان کاملاً خشک کنید.

تمیزکاری عمیق هفتگی

حدود هفته ای یک بار می توانید تمیزکاری کامل تر را انجام دهید و در صورت نیاز از پاک کننده مخصوص استیل استفاده کنید.

بعد از آشپزی سنگین

اگر غذای چرب، سس، مواد غذایی رنگی یا مواد اسیدی داخل سینک ریخته است، بهتر است همان موقع آن را تمیز کنید تا لکه ایجاد نشود.