این پرنده با قیمت ۶۴ میلیارد تومان فروخته شد!+ فیلم

یک شاهین جوان پرورش‌یافته در کانادا، در هفتمین شب مزایده بین المللی شاهین در عربستان سعودی به قیمت ۱.۳ میلیون ریال سعودی معادل ۳۴۶ هزار دلار فروخته شد و به این ترتیب، گران‌ترین شاهین فروخته‌ شده در رویدادهای امسال و دومین شاهین گران در تاریخ این رویداد لقب گرفت.

این شاهین که با خلوص ۷۵ درصد و رنگ سفید فوق‌العاده است، در مزرعه جیم ویلسون در استان انتاریوی کانادا پرورش یافته است.