این پرنده با قیمت ۶۴ میلیارد تومان فروخته شد!+ فیلم
این شاهین که با خلوص ۷۵ درصد و رنگ سفید فوقالعاده است، در مزرعه جیم ویلسون در استان انتاریوی کانادا پرورش یافته است.
یک شاهین جوان پرورشیافته در کانادا، در هفتمین شب مزایده بین المللی شاهین در عربستان سعودی به قیمت ۱.۳ میلیون ریال سعودی معادل ۳۴۶ هزار دلار فروخته شد و به این ترتیب، گرانترین شاهین فروخته شده در رویدادهای امسال و دومین شاهین گران در تاریخ این رویداد لقب گرفت.
این شاهین که با خلوص ۷۵ درصد و رنگ سفید فوقالعاده است، در مزرعه جیم ویلسون در استان انتاریوی کانادا پرورش یافته است.