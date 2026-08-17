ربودن و قتل هولناک پسر نوجوان در شکنجهگاه + عکس
یک جوان که با همدستی ۳ نفر دیگر پسر ۱۵ سالهای را در راه بازگشت از مدرسه ربوده و با انتقال او به یک محل مخفی به طرزی شکنجه کرده و باعث مرگش شده بودند، دستگیر شدند.
ماجرای این پرونده جنایی وحشتناک از هفتم سال ۱۴۰۳ زمانی لو رفت که پیکر نیمهجان نوجوان ۱۵ سالهای به بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد انتقال یافت، اما او بر اثر وارد آمدن ضربات با جسم سخت به ناحیه سر و کتککاریهای هولناک به کما رفت و پس از گذشت حدود ۴۲ روز برای همیشه قلبش از تپش ایستاد.
در پی مرگ این نوجوان که «رضا» نام داشت، تحقیقات گستردهای توسط وحید خاکشور قاضی ویژه قتل عمد مشهد آغاز و مشخص شد که نوجوان مذکور هنگام بازگشت از مدرسه توسط یک جوان موتورسوار ربوده شده و به شکنجهگاه مخوفی در طبرسی شمالی انتقال یافته است.
بنابراین، با دستورهای ویژه مقام قضایی، «بهنام» متهم ۲۶ ساله تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه وی فروردین سال گذشته داخل یکی از اتوبوسهای بین شهری و در حالی که به خواب عمیقی فرورفته بود، در نزدیکی آمل دستگیر شد.
از سوی دیگر، بررسیهای کارآگاهان به سرپرستی سرگرد رضا شکیبا (افسر پرونده) نشان داد که ۳ جوان دیگر در ضرب و جرح این نوجوان در شگنجهگاه مخوف نقش داشتهاند، بنابراین آنها نیز با دستور قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای مشهد روانه زندان شدند تا ابعاد دیگر این جنایت مورد واکاوی قرار گیرد.
تحقیقات مقدماتی حاکی از آن است که ارسال پیامک یا تماس تلفنی از سوی نوجوان مذکور انگیزه این ماجرای هولناک شده است.