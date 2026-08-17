قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
1,370,000,000
|
838,588,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,990,000,000
|
به زودی
|
اطلس S
|
1,303,000,000
|
1,021,736,000
|
اطلس GL
|
1,362,000,000
|
1,102,752,000
|
اطلس G
|
1,530,000,000
|
1,136,671,000
|
اطلس اتوماتیک
|
2,020,000,000
|
1,442,100,000
|
ساینا S
|
1,258,000,000
|
992,900,000
|
ساینا دوگانه سوز
|
1,350,000,000
|
1,072,100,000
|
ساینا اتوماتیک
|
1,700,000,000
|
توقف تولید
|
کوییک RS
|
1,199,000,000
|
1,012,100,000
|
کوییک S
|
1,195,000,000
|
999,510,000
|
کوییک GX
|
1,202,000,000
|
1,030,759,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
1,217,000,000
|
797,831,000
|
کوییک GXR
|
1,270,000,000
|
825,911,000
|
شاهین GL
|
1,854,000,000
|
1,418,020,000
|
شاهین G (سانروف)
|
2,020,000,000
|
1,452,161,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
2,230,000,000
|
1,560,776,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
2,600,000,000
|
1,833,657,000
|
پارس نوآ
|
2,130,000,000
|
1,459,000,000
|
سایپا 151 GX
|
1,120,000,000
|
933,100,000
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
1,130,000,000
|
947,200,000
|
زامیاد اکستند EX
|
1,815,000,000
|
1,799,000,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,875,000,000
|
1,899,000,000
|
کارون
|
2,620,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
ناموجود
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
4,190,000,000
|
3,304,000,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
5,170,000,000
|
3,792,000,000
|
چانگان CS55
|
5,660,000,000
|
5,621,000,000
|
روئوه ERX5
|
4,850,000,000
|
2,164,000,000
|
سیتروئن C3-XR
|
3,420,000,000
|
3,273,000,000