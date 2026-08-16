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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1826269
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۵ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۵ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,870,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,160,500

درهم امارات

509,330

پوند انگلیس

2,531,000

لیر ترکیه

39,700

فرانک سوئیس

2,297,300

یوان چین

278,800

ین ژاپن

 1,175,000

وون کره جنوبی

1,296

دلار کانادا

1,346,100

دلار استرالیا

1,323,300

دلار نیوزیلند

1,102,400

دلار سنگاپور

1,461,500

روپیه هند

19,600

روپیه پاکستان

6,722

دینار عراق

1,313

پوند سوریه

15,363

افغانی

28,560

کرون دانمارک

289,600

کرون سوئد

196,700

کرون نروژ

198,200

ریال عربستان

502,120

ریال قطر

512,500

ریال عمان

4,855,400

دینار کویت

6,054,600

دینار بحرین

4,962,400

رینگیت مالزی

457,900

بات تایلند

56,470

دلار هنگ کنگ

238,200

روبل روسیه

22,380

منات آذربایجان

1,101,700

درام ارمنستان

5,110

لاری گرجستان

716,800

سوم قرقیزستان

21,380

سامانی تاجیکستان

200,200

منات ترکمنستان

510,900
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