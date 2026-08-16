قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۵ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
190,794,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
188,250,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
254,389,000
|
طلای دست دوم
|
188,249,660
|
آبشده کمتر از کیلو
|
827,480,000
|
مثقال طلا
|
826,480,000
|انس طلا
|
4,375.50
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,899,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,872,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
969,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,865,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
36,250,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
59,400,000
|
حباب نیم سکه
|
2,280,000
|
حباب ربع سکه
|
53,610,000
|
حباب سکه گرمی
|
43,220,000