فناوری جدید، راز خرابی باتریها را فاش میکند
یک فناوری جدید پرتو ایکس، خرابیهای پنهان باتری را با سرعت هزار تصویر در ثانیه آشکار میکند.
شرکت PowerCo قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ فناوری پرسرعت تصویربرداری با پرتو ایکس را در مکان خود در زالتسگیتر نصب کند تا ایمنی باتری و توسعه سلولهای باتری را بهبود دهد.
مهندسان باتری به زودی میتوانند به طور دقیق مشاهده کنند که هنگام خراب شدن یک سلول لیتیوم-یونی چه اتفاقی درون آن رخ میدهد. موسسه فرانهوفر روز ۱۳ اوت اعلام کرد فناوری تصویربرداری پرسرعت با پرتو ایکس این موسسه برای استفاده صنعتی با همکاری شرکت باتریسازی فولکسواگن، در حال آمادهسازی است.
این سامانه میتواند اتفاقاتی را که درون سلولهای باتری بزرگ منشوری شکل هنگام کارکرد در شرایط سخت رخ میدهد، ثبت کند. موسسه فرانهوفر این فناوری را یک سامانه پرسرعت پرتو ایکس منحصربه فرد در جهان توصیف کرده است.
این فناوری میتواند به خودروسازان اروپایی کمک کند تا ایمنی باتریها را بهتر بررسی کرده و طراحی سلولهای آینده را بهبود دهند.
پرتو ایکس تغییرات پنهان درون باتری را ثبت میکند
خرابی باتری ممکن است در مدت بسیار کوتاهی رخ دهد و همین موضوع تشخیص دقیق اتفاقات درون سلول را برای مهندسان دشوار میکند. آنها معمولا برای بررسی این فرایندها به شبیهسازیهای رایانهای، آزمایشهای مخرب یا اندازهگیریهایی که از خارج سلول انجام میشوند، متکی هستند.
سامانه موسسه فرانهوفر به پژوهشگران اجازه میدهد همزمان با آزمایش سلول، درون آن را مشاهده کنند. این فناوری از تصویربرداری پرقدرت با پرتو ایکس در کنار یک محفظه آزمایش ویژه باتری استفاده میکند. همچنین حسگرهایی در این سامانه به طور همزمان دما، فشار، ولتاژ و جریان گاز را پایش میکنند.
این سامانه میتواند تا هزار تصویر در هر ثانیه ثبت کند. این سرعت به پژوهشگران اجازه میدهد تشکیل گاز، جابهجایی مواد و گسترش ترکها را با جزئیات بسیار زیادی مشاهده کنند.
ثبت حداکثر هزار تصویر در ثانیه، فرایندهایی مانند تشکیل گاز، جابهجایی مواد و گسترش ترکها را درون سلول با وضوح بسیار بالا آشکار میکند؛ اتفاقاتی که تا امروز از دید پنهان مانده بودند.