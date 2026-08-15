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سایر رسانه‌ها ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۹:۰۲

فهرست بازی‌های پلی‌استیشن پلاس برای آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد

ماه آگوست برای مشترکان پلی‌استیشن پلاس با ورود چند عنوان مهم به کاتالوگ بازی‌ها همراه شده است. هل‌دایورز ۲ و کینگدام کام: دلیورنس ۲ در کنار چند بازی دیگر به کاربران اکسترا و پریمیوم ارائه می‌شوند؛ ترکیبی که می‌تواند آگوست را به یکی از مهم ترین ماه‌های اخیر این سرویس برای بازیکنان تبدیل کند.