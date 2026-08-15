فهرست بازیهای پلیاستیشن پلاس برای آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد
ماه آگوست برای مشترکان پلیاستیشن پلاس با ورود چند عنوان مهم به کاتالوگ بازیها همراه شده است. هلدایورز ۲ و کینگدام کام: دلیورنس ۲ در کنار چند بازی دیگر به کاربران اکسترا و پریمیوم ارائه میشوند؛ ترکیبی که میتواند آگوست را به یکی از مهم ترین ماههای اخیر این سرویس برای بازیکنان تبدیل کند.
این مجموعه یکی از پرطرفدار ترین ترکیب ماههای اخیر پلیاستیشن پلاس محسوب میشود و میتواند ارزش اشتراک این دو سطح را برای بازیکنان بیشتر کند.
فهرست بازی ها به ترتیب زیر است:
بازی اول: Helldivers 2 | PS5
بازی دوم Kingdom Come: Deliverance II | PS5
بازی سوم: Vampire Survivors | PS5, PS4
بازی چهارم: Hell is Us | PS5
بازی پنجم: Two Point Museum | PS5
بازی ششم: Metro Exodus | PS5, PS4
بازی هفتم: Dying Light 2 | PS5, PS4