اپل در پیام‌های ارسالی به کاربران اعلام کرده است: حملات یک «جاس‌افزار تجاری تحت سفارش» را در دستگاه‌های آنها ردیابی کرده و از کاربران خواسته است برای حفاظت از اطلاعات خود، اقدامات امنیتی لازم را انجام دهند.

این شرکت پیام‌های هشدار تهدید را نخستین بار در سال ۲۰۲۱ معرفی کرد و از آن زمان، سالانه چندین بار این هشدار‌ها را برای کاربرانی در بیش از ۱۵۰ کشور جهان ارسال می‌کند. هدف از این اقدام، اطلاع‌رسانی به افرادی است که احتمالاً هدف حملات هک پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که در آن مهاجمان سایبری از ابزار‌های پیشرفته برای هدف قرار دادن افراد خاص استفاده می‌کنند. اپل تأکید کرده است که هر کاربری که این پیام را دریافت می‌کند، باید فوراً به آن توجه کرده و توصیه‌های امنیتی شرکت را اجرا نماید.

منبع خبرگزاری صدا و سیما

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