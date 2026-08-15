هر ربات به‌صورت مستقل و با استفاده از یادگیری تقویتی چندعامله تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که یک زمان‌بندی‌کننده مرکزی حرکت دو طرف طناب را هماهنگ نگه می‌دارد. این سیستم هم در شبیه‌سازی و هم در دنیای واقعی آزمایش شده و توانسته برای انسان، یک ربات انسان‌نما و حتی یک ربات چهارپا طناب بچرخاند. این آزمایش نمونه‌ای از پیشرفت در همکاری و هماهنگی میان چند ربات برای انجام کارهای فیزیکی است.