همکاری دو ربات انساننما برای طنابزنی + فیلم
پژوهشگران با استفاده از چارچوبی به نام Marope، دو ربات انساننمای Unitree G1 را آموزش دادهاند تا بهصورت هماهنگ یک طناب بلند را برای فردی که وسط آن قرار دارد بچرخانند.
هر ربات بهصورت مستقل و با استفاده از یادگیری تقویتی چندعامله تصمیمگیری میکند، در حالی که یک زمانبندیکننده مرکزی حرکت دو طرف طناب را هماهنگ نگه میدارد. این سیستم هم در شبیهسازی و هم در دنیای واقعی آزمایش شده و توانسته برای انسان، یک ربات انساننما و حتی یک ربات چهارپا طناب بچرخاند. این آزمایش نمونهای از پیشرفت در همکاری و هماهنگی میان چند ربات برای انجام کارهای فیزیکی است.