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ویدئوی شوکه‌کننده از سرقتی که با «کمک» آغاز شد+ فیلم

ویدئوی شوکه‌کننده از سرقتی که با «کمک» آغاز شد+ فیلم
کد خبر : 1825996
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چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد؛ جوانی انگار می‌خواهد به یک پیرزن کمک کند، چند قدم به او نزدیک می‌شود، اما ناگهان کیفش را می‌قاپد و با موتور فرار می‌کند. زن سالمند هم تعادلش را از دست می‌دهد و وسط خیابان روی زمین می‌افتد.

این ویدئو در مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر گسترده‌ای داشته و واکنش‌های زیادی را به دنبال آورده است. بسیاری از کاربران معتقدند تلخ‌ترین بخش ماجرا، نه خود سرقت، بلکه سوءاستفاده از اعتماد یک زن سالمند با تظاهر به کمک کردن است. برخی نیز در واکنش به این تصاویر نوشته‌اند: «اگر قرار است دزدی کنید، دست‌کم شرف داشته باشید.»

زمان و محل دقیق ضبط این ویدئو تاکنون به‌طور رسمی مشخص نشده است.

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