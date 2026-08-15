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سایر رسانه‌ها ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷:۴۳

ویدئوی شوکه‌کننده از سرقتی که با «کمک» آغاز شد+ فیلم

چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد؛ جوانی انگار می‌خواهد به یک پیرزن کمک کند، چند قدم به او نزدیک می‌شود، اما ناگهان کیفش را می‌قاپد و با موتور فرار می‌کند. زن سالمند هم تعادلش را از دست می‌دهد و وسط خیابان روی زمین می‌افتد.