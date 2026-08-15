آیا باید نگران رد جوراب روی پا بود؟
رد و فرورفتگی جوراب روی مچ پا معمولاً پس از ساعتها نشستن یا ایستادن و بهدلیل تجمع موقت مایعات در پاها ایجاد میشود و اغلب جای نگرانی ندارد؛ اما اگر این تورم بدون پوشیدن جوراب هم دیده شود، فقط در یک پا رخ دهد یا با درد، تغییر رنگ پوست،تنگی نفس همراه باشد، میتواند شانه یک مشکل زمینهای باشد.
این خطوط اغلب در افرادی دیده میشود که ساعتهای طولانی سر پا میایستند یا مدت زیادی پشت میز مینشینند. در این شرایط، پاها مدت طولانی پایینتر از سطح قلب قرار میگیرند و خون و مایعات بیشتر در اندامهای تحتانی تجمع پیدا میکنند. از آنجا که بسیاری از افراد یا مشاغل کمتحرک دارند یا ساعتهای طولانی ایستاده کار میکنند، مشاهده این خطوط امری رایج است.
اگر فرد مدت زیادی را نشسته یا ایستاده سپری نمیکند، ممکن است علت فرورفتگی سادهتر باشد. برای مثال جوراب بیش از حد تنگ باشد. کمآبی بدن نیز از دیگر عوامل شایع است. در حالت کمآبی، تجمع مایعات در پاها میتواند باعث تورم خفیف و باقی ماندن رد جوراب شود. مصرف غذاهای پرنمک نیز بهطور موقت باعث احتباس مایعات و تورم در پاها و حتی انگشتان دست میشود و ممکن است این خطوط را ایجاد کند.
در بیشتر افراد، رد جوراب به تنهایی نشانه بیماری نیست اما اگر با علائم دیگری همراه باشد، مراجعه به پزشک توصیه میشود. یکی از مهمترین علائم، بروز تورم حتی در زمانی است که جوراب به پا نداشته باشید. همچنین، تغییر رنگ پوست اطراف مچ پا بهویژه تیره شدن پوست، وجود رگهای واریسی بزرگ، احساس سنگینی، درد یا خستگی پاها پس از ایستادن که با بالا بردن پاها بهبود مییابد، میتواند نشاندهنده مشکلات وریدی باشد. این مشکلات معمولا خطرناک نیستند اما در صورت بروز علائم قابل توجه، ممکن است نیاز به درمان داشته باشند.
متخصصان همچنین توصیه میکنند اگر رد جوراب فقط روی یک پا دیده میشود، در یک سمت بسیار شدیدتر از سمت دیگر است یا بهمرور زمان بدتر میشود، حتما موضوع با پزشک در میان گذاشته شود. به گفته آنها، بدن معمولا تقارن دارد و تفاوت قابل توجه میان دو پا میتواند نشانه وجود یک مشکل زمینهای باشد.
در موارد جدیتر اگر فرورفتگیها بهتدریج عمیقتر شوند یا مدت بیشتری روی پوست باقی بمانند ممکن است نشانه بیماریهایی مانند نارسایی قلبی یا بیماری کلیوی باشند. در نارسایی قلبی، معمولا علائم دیگری نیز وجود دارد از جمله تنگی نفس، دشواری در صاف خوابیدن و تشدید تدریجی تورم پاها.
پزشکان تاکید میکنند هر تغییری که با گذشت زمان شدت پیدا کند یا با علائم جدید همراه شود، باید بررسی شود.