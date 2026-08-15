ماجرای مرد پابرهنه روی صندوق عقب پژو + عکس
دادستان مرکز استان خوزستان از توقیف یک دستگاه خودرو به دلیل انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین در اهواز خبر داد.
پس از انتشار تصاویری از انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین توسط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در منطقه کیانپارس اهواز در شبکههای مجازی، موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه، بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان اظهار کرد: با اقدامات انجامشده، خودروی مذکور شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
وی افزود: برای راننده خودرو و دیگر افراد متخلف در دادسرا پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در حال انجام است.