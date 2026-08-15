محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا در برنامه خیابان انقلاب با تشریح اهمیت راهبردی دریای خزر، این پهنه آبی را مسیر دسترسی ایران به سه منطقه کلیدی قفقاز، اوراسیا و آسیای میانه دانست و تأکید کرد که خزر می‌تواند در شرایط بحرانی، به عنوان یک گلوگاه تنفسی کامل برای اقتصاد کشور عمل کند.

وی با اشاره به همسایگی ایران با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان اظهار داشت: همان‌گونه که تنگه هرمز راه ارتباطی ایران با جهان خاکی و بین‌المللی در جنوب است، دریای خزر نیز امکان دسترسی مستقیم کشور را تا مرزهای چین در شرق و حوضه قفقاز و اروپا در غرب فراهم می‌سازد.

این تحلیلگر سیاسی با مطرح کردن سناریوی محاصره یا مسدود شدن تنگه هرمز افزود: در صورت مدیریت صحیح مسئولان، دریای خزر این ظرفیت را دارد که بدون فشار خارجی، نیازهای مبادلات تجاری، صادرات و واردات مواد غذایی و حوزه انرژی کشور را تأمین کرده و به عنوان یک مسیر جایگزین عمل کند.

وی همچنین به اهمیت منابع انرژی و شیلات در حوزه خزر اشاره کرد و گفت: با وجود برداشت طولانی‌مدت برخی همسایگان، حوضه‌های عظیم و دست‌نخورده نفتی و گازی در بخش مرکزی و مرتبط با ایران وجود دارد که در صورت افول منابع جنوب، اتکای انرژی کشور بر آن‌ها خواهد بود. همچنین صادرات منحصربه‌فرد خاویار به عنوان گران‌بهاترین خوراک دریایی جهان، ظرفیت ویژه‌ای را در اختیار کشور قرار داده است که متأسفانه طی دهه‌های گذشته به دلیل تمرکز بیش از حد بر جنوب، از آن غفلت شده است.

ادعاها درباره سناریوهای کاهش سهم ایران در خزر؛ تأکید بر ایستادگی تاریخی بر فرمول «سهم ۲۰ درصدی»

وی با بازخوانی وضعیت حقوقی خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشاره کرد و گفت: در آن دوران اصل بر استفاده مشاع بود، اما پس از تبدیل شوروی به کشورهای مستقل، ایران فرمول تقسیم ۵ بخش مساوی (سهم ۲۰ درصدی از سطح، منابع بستر و زیربستر) را به عنوان عادلانه‌ترین الگو پیشنهاد داد.

این کارشناس با یادآوری اتفاقات اجلاس سال ۱۳۸۳ عشق‌آباد افزود: زمانی که در آن نشست بحث واگذاری سهم زیر ۱۴ درصد به ایران مطرح شد، با دستور مستقیم و قاطع رهبری، رئیس‌جمهور وقت اجلاس را ترک کرد؛ چرا که پذیرش این خطوط محاسباتی (قوس‌های ساحلی پیشنهادی ۴ کشور دیگر)، ایران را دقیقاً از غنی‌ترین حوضه‌های نفتی و گازی مشترک محروم می‌کرد.

وی خاطره‌نشان کرد: با اصرار ایشان و ارائه الگوهای حقوقی بر اساس نقشه‌های رسمی وزارت دفاع، خطوط تقسیم به گونه‌ای طراحی شد که حق بهره‌برداری ایران از حوضه‌های نفتی حفظ شود. همچنین با دستور صریح رهبری، نیروی دریایی ارتش گشت‌زنی‌های مستمری را در منطقه ۲۰ درصدی آغاز کرد تا مانع از تعرض دیگر همسایگان به سهم نسل‌های آینده ایران شود.

انتقاد شدید از شفاف‌نبودن دولت و مسئولان درباره لایحه خزر

یک تحلیلگر مسائل سیاسی با ابراز تشکیک شدید نسبت به لایحه ارسالی دولت به مجلس پیرامون کنوانسیون خزر، از عدم پاسخگویی مسئولان ارشد اجرایی و سخنگویان دولتی به مردم انتقاد کرد.

کوشکی با اشاره به مالکیت عمومی ملت ایران بر سرزمین و پهنه‌های آبی کشور گفت: جای تعجب و شک جدی است که چرا رئیس‌جمهور، شورای اطلاع‌رسانی دولت و سخنگوی وزارت خارجه حاضر نیستند حتی چند دقیقه درباره تصمیمی که برای ملک و آینده مردم گرفته می‌شود، شفاف‌سازی کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا علت سکوت مقامات را ترس از زیان‌بار بودن این تصمیم برای تمامیت ارضی کشور دانست و اظهار داشت: اگر این کنوانسیون و لایحه ارسالی قابل دفاع بود، مسئولان به جای سکوت، به میان مردم آمده و با برگزاری مناظره و نشست‌های خبری از دستاوردهای آن سخن می‌گفتند.

وی در ادامه سکوت خبری مسئولان را نشانه غیرقابل دفاع بودن متن لایحه برای افکار عمومی عنوان کرد و خواستار پاسخگویی صریح مسئولان به حساسیت‌های جامعه شد.

هشدار درباره نقش طراحان برجام در دیپلماسی دریای خزر

کوشکی در ادامه سخنان خود مدعی شد که بانیان و پشتیبانان فکری لایحه جدید دریای خزر را همان جریان دنبال‌کننده «توقف غنی‌سازی» و «عقب‌نشینی در برجام» دانست.

وی در اینباره گفت: این افراد همان کسانی هستند که در مذاکرات گذشته، توقف غنی‌سازی را پیشنهاد می‌دادند و اگر ایستادگی و سیلی قاطع رهبر مجاهدان نبود، کشور را متحمل خسارات سنگین می‌کردند. وقتی اسامی و چهره‌های حامی سازش و تسلیم در پرونده‌ای مطرح می‌شود، حتی بدون دیدن جزئیات متن نیز باید نسبت به آینده ملک و وطن دچار شک و حساسیت جدی شد.

تصویب لایحه خزر خیانتی در حد عهدنامه‌های قاجار است

کوشکی تصویب احتمالی این لایحه در مجلس را اقدامی خیانت‌بار توصیف کرد و گفت: مطالبه و پیام همه‌جانبه ملت ایران به نمایندگان خود این است که مجلس باید از تمامیت ارضی و شرافت کشور دفاع کرده و با رأیی قاطع این لایحه را مردود اعلام نماید.

وی با یادآوری ایثارگری‌های نیروهای مسلح و شهدایی که برای سانتی‌متر به سانتی‌متر خاک کشور جان می‌دهند افزود: امروز نمایندگان مجلس مرزبانان سنگر قانون‌گذاری هستند و مسئولیت آن‌ها در دفاع از کشور، دست‌کم از رزمندگان جبهه‌ها نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: رای مثبت به این لایحه نماد تسلیم و خیانت خواهد بود، در حالی که رای منفی، نشان‌دهنده دفاع از حقوق حقه ملت و عزتمندی جمهوری اسلامی است. وی از نمایندگان خواست تا با ثبت این افتخار در کارنامه خود، نام مجلس را در تاریخ به عنوان مانعی در برابر تصویب یک معاهده خسارت‌بار ثبت کنند.

منبع خبر آنلاین

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