شوخی تلخ یک روزنامه: دولت همه کارهای مملکت را بسپارد به فدراسیون فوتبال!
راننده اتوبوس بین شهری نیمهشب در جاده در حال رانندگی بود و مسافرها همه خواب بودند. بعد از مدتی یکی از مسافرها از انتهای اتوبوس آمد جلو و به راننده گفت:« آقای راننده، همه خوابیدند، برای چه کسی رانندگی میکنی؟!».
روزنامه اطلاعات نوشت: حالا شده حکایت فوتبال ما. فدراسیون فوتبال، لیگ برتر را با هر مشکلاتی که بود آغاز کرده ولی نه وضعیت حضور تماشاگرها به شکل رسمی مشخص شده، نه ورزشگاه برگزاری مسابقات تعیین تکلیف شده و نه برنامه تمرینی و بدنسازی پیش از فصل تیمهای لیگ برتر کامل شده و نه هیجانی بین هواداران فوتبال دیده میشود و در حالیکه همه خوابیدند، فدراسیون در حال رانندگی است!
البته عملکرد فدراسیون فوتبال و دلالهای عزیز باید الگویی باشد برای مدیران و کارشناسان سایر بخشها به ویژه صنعت و اقتصاد. در حالی که این روزها همه از رکود بازار و مشکلات اقتصادی گلهمند هستند، بخش نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال نه تنها دچار رکود نشده بلکه با رشد چند برابری گردش مالی، نسبت به فصل قبل بسیار پر رونق بوده است.
پیشنهاد میکنیم دولت، مدیریت حوزه اقتصاد و صنعت را به فدراسیون فوتبال و دلالهای فعال در خرید و فروش بازیکن بسپارد تا در مدت زمان کوتاهی نه فقط اقتصاد و صنعت را از رکود خارج کنند، بلکه رشد نقدینگی و گردش مالی را چند برابر کنند. سالها است که دستگاههای مختلف غیر ورزشی تلاش کردهاند از چند و چون دلایل عملکرد موفق اقتصادی فوتبالیها سر در بیاورند ولی توفیقی حاصل نشده است.