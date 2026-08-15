گوگل مدل جدید جمنای را معرفی کرد

گوگل روز ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ از مدل جدید جمنای ۳.۷ فلش رونمایی کرد؛ مدلی که برای برنامه‌نویسی و انجام خودکار وظایف تجاری طراحی شده است. این مدل می‌تواند وظایف را برنامه‌ریزی کند، از ابزارهای نرم‌افزاری استفاده کند و فرایندهای چندمرحله‌ای را با دخالت کمتر انسان انجام دهد. گوگل همچنین اعلام کرده عملکرد مدل در کارهایی مانند رفع خطا، حل مشکلات نرم‌افزاری و تولید کد آماده استفاده بهبود یافته است.

گوگل برای جذب کاربران، قیمت جمنای ۳.۷ فلش را تا پایان سال میلادی با نرخ اولیه ۷۵ سنت برای هر یک میلیون توکن ورودی و ۳.۷۵ دلار برای هر یک میلیون توکن خروجی ارائه می‌کند؛ یعنی نصف قیمت اولیه جمنای ۳.۶ فلش. این مدل همچنین بلافاصله در سرویس اشتراکی جمنای اسپارک در اختیار کاربران پرو و اولترا در بیش از ۱۶۰ کشور قرار گرفته است.

عرضه این مدل در حالی انجام می‌شود که گوگل برای رقابت با اپن‌ای‌آی و آنتروپیک تحت فشار است و هنوز زمان عرضه مدل پرچم‌دار جمنای ۳.۵ پرو را اعلام نکرده است. این شرکت پیش‌تر گفته بود مدل پرو در حال آزمایش با شرکای خود است و به‌زودی عرضه می‌شود. هم‌زمان، گوگل در هفته‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای در مدیریت بخش دیپ‌مایند انجام داده است.

منبع فارس

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