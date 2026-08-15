این نوجوان که نام خانوادگی او «وانگ» گزارش شده، هنگام اتراق در جنگلی در شهر نینگبو واقع در استان ژجیانگ چند ساعت در معرض صدای مداوم و بلند صدها جیرجیرک قرار گرفت. او حوالی شب متوجه افزایش قابل‌توجه شدت صدا شد، اما تا فردا صبح در جنگل ماند. با نزدیک‌ شدن به طلوع آفتاب، وانگ دچار وزوز گوش و احساس پُری در مجرای گوش شد. زمانی که صدای جیرجیرک‌ها کم‌کم خاموش شد، دریافت که دیگر قادر به شنیدن صدای پرندگان یا حتی اعلام‌های تلفن همراهش نیست.

البته این نوجوان با مراجعه به پزشک داروهای ضدالتهاب گرفت کرد و به او توصیه شد حداقل به‌مدت ۱۴روز از قرار گرفتن در معرض صداهای بلند خودداری کند، اما پزشک او، لی جی، پزشک ارشد بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان دانشگاه نینگبو توضیح داد که بسیاری از مردم تصور می‌کنند صداهای طبیعی آسیبی به گوش نمی‌زنند، اما این باور همیشه درست نیست. به‌خصوص شنیدن صدای مداوم جیرجیرک‌ها که معمولا از ۷۰دسی‌بل فراتر نمی‌رود، اما همنوایی گروهی آنها می‌تواند به بیش از ۸۵دسی‌بل برسد، یعنی سطحی که خطر آسیب رسیدن به شنوایی را افزایش می‌دهد.

منبع همشهری آنلاین

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