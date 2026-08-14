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نکته هایی برای تمیز کردن کفش

نکته هایی برای تمیز کردن کفش
کد خبر : 1825645
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برای تمیز کردن لکه های روغن و چربی از پودر تالک یا آرد ذرت استفاده کنید.

تمیز کردن لکه روغن از روی کفش های پارچه ای

کفش پارچه ای ساده تر تمیز می شود. بعد از استفاده از تالکوم، یک مخلوط را با آب گرم، صابون و جوش شیرین آماده کنید.

هنگامی که مواد تشکیل دهنده به خوبی ترکیب شدند، یک برس نرم را در محلول خیس و لکه را تمیز کنید.

سپس آنها را در سایه خشک کنید. اکثر کفش ها از یک پارچه قابل شستشو همراه با پلاستیک ساخته شده است.

بنابراین شما می توانید آنها را در ماشین لباسشویی بیاندازید. بستگی به محکم بودن کفش ها دارد.

نحوه تمیز کردن لکه های روغن و چربی از کفش جیر

برای تمیز کردن لکه های روغن و چربی از پودر تالک یا آرد ذرت استفاده کنید. ابتدا لکه را با یک دستمال کهنه نرم و سفید رنگ، مثل پارچه تی شرت بمالید. پودر تالک یا آرد ذرت را روی لکه بپاشید و اجازه دهید یک شب روی آن بماند. برای تمیز کردن کفش جیر و آرد ذرت از روی کفش از جاروبرقی و سر برس آن استفاده کنید.

برق انداختن چرم مصنوعی

برای پولیش و برق انداختن کفش های چرم مصنوعی می توانید به سادگی از وازلین کمک بگیرید و آن ها را مثل روز اول نو کنید، فقط توجه داشته باشید که حتما از وازلین به میزان خیلی کم استفاده کنید چرا که ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد.

 

منبع بیتوته
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