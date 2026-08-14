نحوه خشک کردن لیمو بدون اینکه خراب یا تلخ شود

برای خشک کردن لیمو ترش، می‌توانید لیموی تازه را یک تا دو روز در سایه پهن کنید تا پوست آن نازک شود. سپس لیمو‌ها را داخل آب جوش بپزید و در آفتاب پهن کنید تا خشک شوند. استفاده از دستگاه میوه خشک‌کن نیز برای تهیه لیموی خشک مفید است.

می خواهید از خواص لیمو عمانی بهره ببرید اما از بهداشتی بودن لیموهای بازار مطمئن نیستید؟ از آن جایی که نگهداری لیموی تازه برای مدت طولانی امکان پذیر نیست، بنابراین یاد گرفتن روش های فریز کردن لیمو ترش و خشک کردن لیمو ترش به ما کمک می کند که همیشه آن را بصورت ارگانیک و بهداشتی در خانه داشته باشیم.

تهیه لیمو عمانی و خشک کردن لیموترش تازه در منزل هم از نظر اقتصادی بسیار باصرفه است و هم خیال شما را بابت سلامت و کیفیت لیموی عمانی مصرفی تان راحت می کند. در این مطلب انواع روش های خشک کردن لیمو ترش تازه در منزل را آموزش می دهیم.

روش های خشک کردن لیمو

خشک کردن لیمو ترش را می توان هم برای تهیه لیمو عمانی انجام داد، هم آن را داخل دستگاه خشک کن گذاشته و با اسلایس کردن لیمو، همانند دیگر میوه های خشک مصرف کنید. استفاده از دستگاه خشک کن میوه، با حذف آب درون میوه از فساد آن جلوگیری کرده و باعث حفظ کیفیت و ماندگاری محصول در طولانی مدت می شود.

۱) مراحل خشک کردن لیمو برای تهیه لیمو

استفاده از لیموترش تازه در غذا بسیار با ذائقه ایرانی ها جور در می آید. شاید همین نکته و توجه به خواص لیمو ترش باعث شده آن را خشک کرده و به لیمو عمانی تبدیل کنند. اگر شما نیز قصد دارید در منزل لیمو عمانی تهیه کنید مراحل زیر را انجام دهید:

۱- لیموی سبز و تازه را خریداری کنید. بهترین لیمو ترش ها لیموی میناب و جهرم است.

۲- لیمو های خراب، لک زده و گندیده را جدا و لیمو ها را به خوبی با آب سرد بشویید.

۳- ابتدا لیمو ها را برای یکی دو روز در سایه پهن کنید تا پوست آن ها نازک شود. همچنین می توانید مقداری نمک به لیمو ها اضافه کنید تا از گندیدگی آن ها پیشگیری شود.

۴- در یک قابلمه لعابی یا تفلون، آب را جوش آورده و نصف لیوان سرکه سفید به آن اضافه کنید. سپس لیمو ها را در قابلمه ریخته و اجازه دهید چند ثانیه بجوشد (در اصطلاح یک قل بخورد.) بعد از آن لیمو ها را در صافی ریخته و با آب سرد بشویید. در اینجا یک شوک گرم و سرد ایجاد می شود که به خشک کردن لیمو کمک می کند. شستن لیموها با آب سرد باعث نفوذ تلخی پوست لیمو به داخل آن ها می شود؛ بنابراین اگر صبور هستید می توانید آب سرد رویشان نریخته و اجازه دهید خودشان کم کم خنک شوند. البته باید روی یک صافی بزرگ یا مسطح باشند که به یک دیگر فشار نیاورند.

۵- مراحل بالا را تکرار کنید با این تفاوت که این بار لیمو ها را با آب سرد نشسته و اجازه دهید خود به خود سرد شوند. با این روش تلخی پوست لیمو ها گرفته می شود.

۶- پس از اینکه لیمو ها سرد شدند با چنگال یا خلال دندان یک سوراخ در آن ایجاد کرده و روی یک پارچه خشک کن تمیز پهن کنید.

۷- لیمو ها را به مدت ۱۰ روز در آفتاب تیز پهن کنید و پس از این مدت در سبد ریخته و در سایه قرار دهید تا خشک شوند.

معمولا ۲ الی ۳ ماه طول می کشد تا لیموی عمانی مرغوبی به دست آید. در این زمان هرگاه احساس کردید لیموها زودتر خشک شدند می توانید یکی از آن ها را باز کنید تا مطمئن شوید همه قسمت ها به خوبی خشک شده اند و سپس آن ها را جمع آوری کرده و دریک ظرف دار در مکانی خشک و خنک نگه داری کنید

۲) خشک کردن لیمو با دستگاه خشک کن میوه

از دستگاه های میوه خشک کن هم می توان برای خشک کردن لیمو استفاده کرد. دستگاه میوه خشک کن برای خشک کردن همه میوه ها بسیار مناسب است و زمان خیلی کمتری می گیرد. همچنین افرادی که در آپارتمان زندگی می کنند و نمی توانند به روش سنتی این کار را انجام دهند به خوبی می توانند با این دستگاه هر میوه فصلی را به خوبی و با حفظ کیفیت خشک کنند. این دستگاه ها آب میوه را به صورت خیلی آرام، آهسته و با حرارت خیلی کم تبخیر می کند و میوه را خشک می کند.

در این روش لیموها برش می خورند و مانند لیمو عمانی به صورت درسته خشک نمی شوند؛ اما همان کاربرد را در غذاها دارند. عملکرد این دستگاه به این شکل است که به آرامی رطوبت داخل لیموترش را تبخیر کرده و آن را خشک می کند. مراحل انجام این کار به این صورت است که:

۱- لیمو ترش تازه را شسته و با چاقوی تیز به صورت حلقه حلقه برش بزنید. دقت کنید همه حلقه ها ضخامت یکسانی داشته، نه زیاد ضخیم و نه زیاد نازک باشند. برای آن که لیموها مزه تلخی نگیرند، بهتر است هنگامی که هنوز تازه هستند، هسته های آن را جدا کنید. در حین انجام این کار مراقب باشید به بافت لیمو صدمه نزنید و با نوک چاقو این کار را انجام دهید.

۲- اسلایس های لیمو را با فاصله های منظم کنار هم روی سینی دستگاه بچینید و درون دستگاه خشک کن قرار دهید. درجه حرارت دستگاه را روی ۵۷ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

۳- مقدار زمان دقیق خشک شدن حلقه های لیمو به ضخامت و آب لیمو بستگی دارد، اما معمولا لیمو ها پس از یکی دور روز خشک می شوند.

۴- برای جلوگیری از خشک شدن بیش ازحد لیمو، بعد از ۲۴ ساعت اول آن ها را مدام و هر ۶ تا ۸ ساعت یک بار بررسی کنید.

۵- وقتی حلقه های لیمو به طور کامل خشک و ترد شدند، می توانید آن ها را جمع آوری کرده و در یک ظرف درب دار در مکانی خشک و خنک برای چند ماه نگه داری کنید.

اگر احساس می کنید لیموی شما هنوز کمی رطوبت دارد، برای جلوگیری از فاسد شدن، آن ها را در یک کیسه سربسته درون یخچال قرار دهید.

به طور کلی لیمو ترش خشک شده را به دلیل دارا بودن مواد فراری که عامل ایجاد عطر و بوی آن است، حتما باید در محل خشک، خنک و در ظروف دربسته و به دور از نور مستقیم نگهداری کنید. همچنین توجه داشته باشید، لیموی خشک شده در اثر عمل تخمیر، کمی تلخ می شود، بنابراین برای جلوگیری از تلخ شدن غذا پیشنهاد می کنیم قبل از افزودن، تخم های آن را درآورید.