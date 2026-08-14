۶ روش ساده برای پاک کردن گچ و سیمان از روی کاشی و سرامیک

تمیز کردن پسماند، گرد و غبار و سایر مواد در فضاهای بین کاشی ها گاهی کاری دشوار است ، مهم است که فضای بین کاشی ها به طور مرتب تمیز شوند شما نباید از مواد شیمیایی تمیز کننده برای سفید کردن فواصل بین کاشی ها استفاده کنید.

اگر چه که می توانید مواد پاک کننده موثری را در بازار پیدا کنید، اما چند مواد ارزان قیمت طبیعی نیز وجود دارد که برای این کار مفید هستند.فواصل بین کاشی ها با خمیر دوغاب پر شده، با گرد و خاک و لک و سایر موادر دیگر احاطه می شوند در حالی که در ابتدا قابل مشاهده نیست،اما این دوغاب فواصل بین کاشی با رشد قارچ ها، رنگ تیره ای به خود می گیرد.

بدترین قسمت، این است که دیواره ها شروع می کنند تا ظاهری غیر بهداشتی پیدا می کنند و انباشت این میکروارگانیسم ها باعث افزایش خطر ابتلا به آلرژی می شود بنابراین، باید آنها را حداقل یک بار در هفته تمیز کنید. راه حل های ساده برای خلاص شدن از شر لکه ها موجود در دوغاب های مزاحم وجود دارد، که در این بخش از نکات خانه داری با شما در میان می گذاریم.

پاک کردن لکه های دوغاب بین کاشی ها

چگونه می توان دوغاب فواصل بین کاشی ها را سفید کرد:

آیا می دانید که از چه محصولات طبیعی می توانید برای سفید کردن آنها استفاده کنید؟

1. سرکه سفید:

سرکه سفید، به عنوان یکی از بهترین موادها برای سفید کردن دوغاب بین کاشی ها شناخته شده است با توجه به محتوای اسید طبیعی آن، لکه های قارچی و لکه های آب را از بین می برد.

مواد لازم:

½ فنجان سرکه سفید (125 میلی لیتر)

¼ فنجان آب گرم (62 میلی لیتر)

آماده سازی:

سرکه سفید را در یک کاسه ریخته و با آب گرم مخلوط کنید.سپس محلول را در یک بطری اسپری بریزید.

چگونگی استفاده :

این تمیز کننده را بر روی دوغاب ها اسپری کنید و اجازه دهید 10 تا 15 دقیقه بماند. سپس با اسفنج یا برس بکشید و آبکشی کنید.

نکته: اگر لکه ها پاک نمی شوند ، آنها را با سرکه سفید از بین ببرید.

2. جوش شیرین:

جوش شیرین ،یکی از موثرترین مواد سالم «پاک کنندگی» هستند. با توجه به اقدامات رضایت بخش و ضد قارچی آن، بقایای قارچ ها که فواصل بین کاشیتان را کثیف کرده اند را از بین می برد.همچنین بوی بد و باکتری ها را نابود می کند.

مواد لازم:

½ فنجان جوش شیرین (100 گرم)

آب داغ (به مقدار مورد نیاز)

آماده سازی:

جوش شیرین را در یک کاسه ریخته و با آب داغ مخلوط کنید، تا یک خمیر سفت مرطوب بدست آورید.

چگونگی استفاده :

خمیر را در فواصل کاشی بمالید تا سفید شوند.اجازه دهید 30 دقیقه بماند و سپس آن را آبکشی کنید.

3. آبلیمو:

اسید سیتریک موجود در آب لیمو، از رشد باکتری ها و قارچ های موجود در شکاف بین کاشی ها جلوگیری می کند ، استفاده مستقیم آن ،نه تنها گرد و خاک ها را پاک می کند، بلکه مانع از چرک و دوده و لکه می شود.

مواد لازم:

½ فنجان آب لیمو تازه (125 میلی لیتر)

¼ فنجان آب گرم (62 میلی لیتر)

آماده سازی:

آب لیمو تازه را در آب داغ رقیق کنید.سپس آن را در یک بطری اسپری بریزید.

چگونگی استفاده :

محلول را روی دوغاب فواصل کاشی ها اسپری کنید و با اسفنج روی آن بکشید.سپس آبکشی کنید و این کار را تا پاک شدن کامل لک ها ،تکرار کنید.

4. سرکه سیب:

بله، درست است، سرکه سیب بیشتر در آشپزخانه و داروهای طبیعی استفاده می شود ؛ با این حال، به دلیل سطح بالای اسید آن، یک راه جالب برای تمیز کردن کاشی و حمام است.

مواد لازم:

½ فنجان سرکه سیب (125 میلی لیتر)

½ فنجان آب (125 میلی لیتر)

آماده سازی:

سرکه سیب را در آب رقیق کنید.

چگونگی استفاده :

یک اسفنج را در محلول فرو ببرید و روی دوغاب فواصل بین کاشی ها بکشید.این کار را تا زمانی که سطح مورد نظرتان سفید شود، تکرار کنید.در نهایت، با آب گرم بشورید.

5- پراکسید هیدروژن و جوش شیرین:

پراکسید هیدروژن یکی از محصولات خوب توصیه شده برای سفید کردن دوغاب کاشی و سطوح مشابه است. ما توصیه می کنیم که از ترکیب آن با بکینگ پودر برای حذف لکه های آب و سفیدک های صابون استفاده کنید.

مواد لازم:

¼ فنجان پراکسید هیدروژن (62 میلی لیتر)

½ فنجان جوش شیرین (100 گرم)

آماده سازی:

پراکسید هیدروژن را با جوش شیرین ترکیب کنید، تا خمیر نیمه جامد بدست آید.

چگونگی استفاده :

این خمیر را بر روی دوغاب ها بمالید و با برس یا اسفنج رویش بکشید.اجازه دهید تا 10 دقیقه بماند و سپس با آب گرم آبکشی کنید.

نکته:اگر نتوانستید قارچ ها را کاملا پاک کنید، بعد از استفاده از پراکسید هیدروژن و جوش شیرین، از سرکه سفید استفاده کنید.

6. روش دیگری برای پاک کردن لکه دوغاب سرامیک با ابزار ساده

مواد لازم :

آب گرم

سفید کننده اکسیژنه

فرچه ضخیم (مانند یک مسواک قدیمی)

حوله

لیمو

مراحل انجام کار:

ابتدا سطح مورد نظر را کامل تمیز کنید و اجازه دهید دوغاب به طور کامل خیس شود. سپس 2 قاشق غذاخوری سفیدکننده اکسیژنه را در 2 فنجان آب گرم حل کنید.

حالا فرچه را با این محلول خیس کنید و آن را بر روی دوغاب بکشید ، دقت داشته باشید که باید اجازه دهید این محلول کاملا جذب شود و بعد فرچه را به صورت مدور بر روی دوغاب بمالید و این کار را آن قدر ادامه دهید تا لکه ها از بین بروند.

نکته:برای از بین بردن لکه های تیره، آبلیمو را مستقیما روی لکه بریزید، اجازه دهید کاملا جذب شود، و بعد آن را تمیز کرده و اجازه دهید خشک شود. در استفاده از آبلیمو دقت کنید چراکه ممکن است به برخی از سطوح آسیب بزند.

کاشی ها و دوغاب را با یک پاک کننده اسپری کنید و بعد آن را با دستمال تمیز کنید. قبل از آن که شاهد نتیجه باشید اجازه دهید دوغاب به طور کامل خشک شود، زیرا دوغاب نمدار از دوغاب خشک تیره تر به نظر می رسد.