طلا سقوط کرد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۳ مرداد ۱۴۰۵

قیمت طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت و بخش بزرگی از جهش اخیر خود را پس داد. بازار در شرایطی وارد فاز اصلاحی شده که معامله‌گران از یک سو چشم‌انداز کمتر انقباضی سیاست پولی فدرال رزرو را ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر، تحولات مربوط به تلاش‌های واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز را زیر نظر دارند. به این ترتیب، تا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت نقدی هر اونس طلا با ۰.۸۳ درصد کاهش به ۴۳۱۳ دلار رسیده است. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از بازار محسوب می‌شود.

سایر فلزات گران‌بها نیز تحت فشار قرار گرفتند. قیمت هر اونس نقره ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۶۴.۰۹ دلار رسید و پلاتین نیز با افت ۰.۵ درصدی، در سطح ۱۷۱۰.۵۸ دلار معامله شد. هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا حدود ۰.۱ درصد پایین آمد و به ۹۹.۹۰ رسید.

فرود طلا پس از اوج ۱۰ هفته‌ای

عقب‌نشینی اخیر اونس پس از آن اتفاق افتاد که طلا در ابتدای هفته توانسته بود بالاترین قیمت خود طی ۱۰ هفته گذشته را تجربه کند. با وجود این اصلاح، فلز زرد همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد. طلا روز پنجشنبه ۱.۳ درصد کاهش یافت؛ اتفاقی که بخشی از آن به ارزیابی مجدد معامله‌گران از جهش اخیر قیمت بازمی‌گشت. انتشار داده‌های ملایم تورمی آمریکا نشان داده است که اثر تورمی شوک انرژی مرتبط با جنگ ایران در ماه جولای کمتر شده و همین مسئله احتمال تشدید سریع سیاست پولی فدرال رزرو را کاهش داده است.

در حال حاضر، بازارهای پولی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقریباً یک به سه ارزیابی می‌کنند. با این حال، مسیر سیاست پولی هنوز قطعی نیست؛ زیرا پیش از نشست بعدی فدرال رزرو اطلاعات بیشتری از وضعیت اشتغال و تورم آمریکا منتشر خواهد شد. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول در اواخر ماه جاری هستند. این سخنرانی می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره ارزیابی بانک مرکزی آمریکا از تورم، بازار کار و مسیر آینده نرخ بهره در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

تورم از فشار بر فدرال رزرو کاست

تازه‌ترین داده‌های قیمت تولیدکننده آمریکا نیز به تقویت انتظارات برای ثابت ماندن نرخ بهره کمک کرده‌اند. بانک استرالیا و نیوزیلند اعلام کرده است که گزارش اخیر شاخص قیمت تولیدکننده، احتمال اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی فدرال رزرو را افزایش داده است. شاخص کلی قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه جولای نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی ماند، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده هسته‌ای ۰.۲ درصد افزایش یافت. هر دو رقم پایین‌تر از انتظارات بازار بودند.

این داده‌ها پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شدند که آن نیز از محدود ماندن فشارهای قیمتی حکایت داشت. کنار هم قرار گرفتن دو گزارش CPI و PPI، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه سپتامبر را تقویت کرده است؛ هرچند داده‌های بعدی تورم و اشتغال همچنان می‌توانند این ارزیابی را تغییر دهند.

برای بازار طلا، کاهش احتمال افزایش فوری نرخ بهره یک عامل حمایتی محسوب می‌شود. طلا خلاف اوراق قرضه یا سپرده‌های بانکی درآمد بهره‌ای ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، افزایش نرخ‌های بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری این فلز را بالا می‌برد. در مقابل، تثبیت یا کاهش انتظارات نرخ بهره می‌تواند جذابیت نسبی طلا را افزایش دهد.

شناسایی سود مانع ادامه صعود شد

با این حال، کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره هنوز نتوانسته زمینه ادامه بی‌وقفه رشد طلا را فراهم کند. بانک استرالیا و نیوزیلند اعلام کرده است که پس از جهش اخیر قیمت، بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کرده‌اند. این رفتار به‌ویژه پس از عبور طلا از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، که یکی از سطوح تکنیکال مهم بازار محسوب می‌شود، شدت گرفته است.

طلا در هفته جاری برای نخستین بار از ماه آوریل توانسته بود از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه عبور کند، اما پس از افزایش فشار فروش دوباره به زیر این سطح بازگشت. این رفتار نشان می‌دهد که اگرچه فضای بنیادی بازار نسبت به هفته‌های قبل بهبود پیدا کرده، اما معامله‌گران هنوز برای تثبیت طلا در سطوح بالاتر محتاط هستند. رشد سریع قیمت طی مدت کوتاه، انگیزه فروش و ذخیره سود را افزایش داده و بخشی از نیروی صعودی بازار را تخلیه کرده است.

هرمز همچنان معادلات طلا را تغییر می‌دهد

در کنار سیاست پولی آمریکا، تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای ژئوپلیتیکی بازار طلا و انرژی است. سرمایه‌گذاران تلاش‌های واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز را دنبال می‌کنند. نتیجه این مذاکرات می‌تواند مستقیماً بر بازار انرژی اثر بگذارد و از همین مسیر، انتظارات تورمی و تصمیمات فدرال رزرو را نیز تغییر دهد.

اگر تنش‌ها دوباره تشدید شوند، احتمال افزایش قیمت نفت وجود دارد. گران‌تر شدن انرژی می‌تواند نگرانی‌های تورمی را احیا کند و در نهایت استدلال طرفداران سیاست پولی انقباضی‌تر در فدرال رزرو را تقویت کند. در سوی مقابل، بازگشایی پایدار تنگه هرمز می‌تواند بخشی از فشار موجود بر عرضه انرژی را کاهش دهد و یکی از مهم‌ترین ریسک‌های تورمی را که از زمان آغاز جنگ ایران و ایالات متحده در اواخر فوریه بر چشم‌انداز اقتصاد آمریکا سایه انداخته است، تضعیف کند.

این وضعیت رابطه پیچیده‌ای برای بازار طلا ایجاد کرده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی معمولاً به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن به نفع طلاست، اما اگر همان تنش‌ها از مسیر افزایش قیمت نفت به تورم بیشتر و نرخ بهره بالاتر منجر شوند، بخشی از اثر مثبت ریسک سیاسی بر فلز زرد خنثی خواهد شد.

چین پشت بازار طلا ایستاد

بازگشت طلا به بالای مرز روانی ۴۰۰۰ دلار در هفته‌های اخیر تنها نتیجه تغییر انتظارات درباره نرخ بهره نبوده است. افزایش دوباره تقاضای سرمایه‌گذاران و تقویت خرید بانک‌های مرکزی نیز به بهبود بازار کمک کرده‌اند. در این میان، خریدهای چین نقش قابل‌توجهی در حمایت از قیمت طلا داشته است. افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی، در کنار بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاران پس از افت‌های قبلی، توانسته است کف حمایتی قدرتمندتری برای فلز زرد ایجاد کند.

با این حال، عبور موقت از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و سپس بازگشت دوباره به زیر آن نشان می‌دهد که نبرد میان خریداران و فروشندگان هنوز به پایان نرسیده است. بانک استرالیا و نیوزیلند نیز معتقد است کاهش تورم، خطر افزایش فوری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کمتر کرده، اما ترکیب ریسک‌های انرژی در خاورمیانه و موقعیت‌های معاملاتی شکل‌گرفته پس از جهش اخیر می‌تواند قیمت طلا را در کوتاه‌مدت وارد مرحله تثبیت و نوسان کند.

طلا میان فدرال رزرو و هرمز

در مجموع، عقب‌نشینی طلا به مرز ۴۳۰۰ دلار بیش از آنکه نشانه تغییر کامل روند بازار باشد، نتیجه افزایش شناسایی سود پس از صعود اخیر و احتیاط معامله‌گران در برابر دو متغیر بزرگ است. نخستین متغیر، فدرال رزرو است. داده‌های CPI و PPI آمریکا تاکنون از کاهش فشارهای تورمی حکایت دارند و احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را پایین آورده‌اند. ادامه این روند می‌تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را محدود کرده و از قیمت فلز زرد حمایت کند.

متغیر دوم، تنگه هرمز است. هرگونه توافق پایدار برای بازگشایی این مسیر می‌تواند فشار بر بازار انرژی و انتظارات تورمی را کاهش دهد، در حالی که شکست مذاکرات یا تشدید دوباره درگیری‌ها ممکن است نفت و تورم را بار دیگر در مسیر صعودی قرار دهد.

به همین دلیل، بازار طلا اکنون در موقعیتی دوگانه قرار گرفته است. کاهش تورم و احتمال کمتر افزایش نرخ بهره از یک سو زمینه بنیادی مساعدتری ایجاد کرده، اما شناسایی سود و ابهام ژئوپلیتیکی از سوی دیگر اجازه نداده است صعود اخیر بدون وقفه ادامه پیدا کند.

با وجود افت قیمت به محدوده ۴۳۰۰ دلار، قرار گرفتن طلا در مسیر دومین رشد هفتگی متوالی نشان می‌دهد تقاضای حمایتی هنوز از بازار خارج نشده است. مسیر بعدی فلز زرد اکنون بیش از هر چیز به این بستگی دارد که کدام‌یک زودتر تکلیف خود را روشن کند: سیاست نرخ بهره فدرال رزرو یا آینده تنگه هرمز.