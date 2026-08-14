نرخ بنزین بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان میشود؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که کدینگ سهمیه سختی که در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان در استانهای دیگر مانند تهران هم اجرا میشود؟ گفت: «قاچاق اصلی سوخت در مرز انجام میشود و از تهران قاچاق سوخت انجام نمیشود چون هزینه آن زیاد میشود.»
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح «دادن سهمیه بنزین کدملی» گفت: «این اتفاق خوبی است چون بنزین متعلق به همه ملت است. در حال حاضر هرکسی که بیشتر دارد، تعداد بیشتری خودرو میخرد و بیشتر هم از بنزین استفاده میکند. در حقیقت کسانی که بیشتر دارند از این سوبسید دولت که رقم آن بسیار بالا است، بیشتر سود میبرد و این یک ظلم به منافع ملی است. قیمتی که اکنون در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، بسیار پایین است. واقعیت این است که شاید قشر محروم و قشر فقیر کمتر از آن بهره میگیرند و کسانی که بیشتر دارند، بیشتر استفاده میکنند.»
بهرامی با تاکید بر این که باید سهمیه بنزین را به کد ملی بدهند، افزود: «هستند افرادی که دو، سه یا حتی چهار خودرو کنند. اما اگر سهمیه بنزین را به کد ملی اختصاص دهند فردی که حتی ۱۰ خودرو داشته باشد به او یک سهم از سوبسید و سهمیه بنزین به او تعلق میگیرد.»
با واریز سهمیه بنزین به کارت ملی قاچاق سوخت افزایش نمییابد
این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این طرح بسیار خوبی است که به هر ایرانی به این مقدار در ماه سهمیه بنزین داده شود و مازاد آن هم با قیمت معقولی قابل فروش باشد. در این شرایط است که هم دولت متضرر نشود و هم قاچاق سوخت کاهش مییابد. در حال حاضر قیمت بسیار پایین بنزین و سودی که ایجاد میکند، قاچاق سوخت را افزایش داده است اما اگر قیمت بالا باشد، این کشش از بین میرود. بنابراین افزایش قیمت بنزین عامل بازدارنده قاچاق سوخت است.»
قاچاق اصلی سوخت در مرز انجام میشود
او در پاسخ به این سوال که کدینگ سهمیه سختی که در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان در استانهای دیگر مانند تهران هم اجرا میشود؟ گفت: «قاچاق اصلی سوخت در مرز انجام میشود و از تهران قاچاق سوخت انجام نمیشود چون هزینه آن زیاد میشود. بنابراین مدیریت سوخت در استانهای مرزی شرایط خاص خود را دارد. اگر به هر کد ملی یک سهمیه بدهند، یک عامل بسیار مهم بازدارنده است.»
بهرامی با اشاره به این که آن زمان که آقای پزشکیان نماینده مجلس بود دنبال اجرای این طرح بود، افزود: «امیدواریم الان که حالا که رئیس دولت شده دنبال اجرای این طرح باشد. هدف ما هم کمک به دولت است، چون دولت شرایط سختی را سپری میکند. در حال حاضر کشور در شرایط جنگ، بحران و بسیار سخت قرار گرفته است. کمک میکنیم که آنچه به صلاح منافع ملی است، اجرا شود.»
نرخ هزینه تولید بالاتر از ۵۰ هزار تومان است
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که سهم ۱۵۰۰ تومانی به کدملی اختصاص مییابد و مازاد آن با نرخ منطقه محاسبه میشود؟ به دیده بان ایران گفت: «با نرخ منطقه محاسبه نمیشود، بلکه با نرخ هزینه تولید محاسبه میشود.»
او در پاسخ به این سوال که آقای پزشکیان در نشست خبری خود اعلام کرد که واردات بنزین ۵۰ هزار تومان است، آیا نرخ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان میشود؟ تاکید کرد: «نرخ هزینه تولید خیلی بالاتر از این است. به نظر من نرخ واردات هم احتمالا از ۵۰ هزار تومان بالاتر است و واقعیت من نرخ ۷۰ هزار تومان را هم شنیدهام. با این وجود نرخ بنزین باید طوری باشد که منافع ملت پایمال نشود.»
بهرامی با اشاره به اینکه مصرف ایران از متوسط جهانی بالاتر است، افزود: «بنزینی که مصرف میشود، منافع ملی است. هزینههایی که دولت میکند را میتواند به حوزه زیرساختها، در نیازهای اولیه و مایحتاج مردم و... اختصاص دهد.»
وزیر میگوید دریافتی سه ماه اول سال از تراستیها۱۰۰ درصد بوده است
این نماینده مجلس درباره جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت و برنگرداندن مبالغ هنگفت توسط تراستیها، گفت: «ایشان یک گزارش داد که سال ۱۴۰۴، چیزی نزدیک به ۹۵ درصد از این مطالباتی که داشتند را دریافت کردند. او گفت خبر خوشی دارم مبنی بر اینکه در دریافتی ما در سهماهه اول سال ۱۰۰ درصد بوده است.»
او در پاسخ به این سوال که پس چرا تراستیهایی که خداییان، رئیس بازرسی کل کشور اعلام کرد ۹۴ میلیارد یورو را برنگرداندهاند؟ تاکید کرد: «یکی از همکاران ما در کمیسیون انرژی هم گفت که گزارش بانک مرکزی چیز دیگری میگوید. آقای وزیر هم گفت: «ما هستیم و مستندات مشخص دارد.» البته من نقدهایی هم به این گزارش دارم.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چنین گزارش خلاف گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی قابل اتکا است؟ گفت: «به نظر من تیمی که انتخاب شده خوب کار میکند.»
بهرامی درباره این که میگویند بخشی از این تراستیها با وزیر در ارتباط هستند، تاکید کرد: «من فکر نمیکنم این اتفاق افتاده باشد. چرا که نهادهای نظارتی، مجلس و... بسیار سختگیر هستند.»