طرز تهیه فرنی با نشاسته

این فرنی در مدت کوتاهی آماده می شود و برای صبحانه، میان وعده و پذیرایی انتخابی عالی است.

مواد لازم برای فرنی با نشاسته

شیر: ۲ لیوان

نشاسته گل: ۲ قاشق غذاخوری

شکر: ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

گلاب: ۱ قاشق غذاخوری

پودر هل: نوک قاشق چای خوری

زعفران دم کرده: ۱ قاشق غذاخوری، اختیاری

خامه صبحانه: ۱ قاشق غذاخوری، اختیاری

دارچین و خلال پسته برای تزئین

طرز تهیه مرحله به مرحله

مرحله اول؛ حل کردن نشاسته

نشاسته را داخل یک قابلمه کوچک بریزید و شیر سرد را کم کم به آن اضافه کنید. با همزن دستی کاملاً مخلوط کنید تا نشاسته گلوله نشود.

مرحله دوم؛ اضافه کردن شکر

قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید و شکر را اضافه کنید. مواد را مرتب هم بزنید تا نشاسته به تدریج باز شود و مایه فرنی شروع به غلیظ شدن کند.

نکته: حرارت زیاد باعث می شود فرنی خیلی سریع ته بگیرد؛ پس حرارت ملایم بهترین انتخاب است.

مرحله سوم؛ خوش عطر کردن فرنی

وقتی فرنی کمی غلیظ شد، گلاب، پودر هل و در صورت تمایل زعفران دم کرده را اضافه کنید. حدود ۲ تا ۳ دقیقه دیگر هم بزنید تا عطر مواد کاملاً آزاد شود.

مرحله چهارم؛ رسیدن به غلظت مناسب

فرنی را مرتب هم بزنید تا به غلظتی شبیه فرنی معمولی برسد. اگر دوست دارید فرنی خامه ای تر و لطیف تر شود، در پایان یک قاشق خامه صبحانه اضافه کنید و سریع هم بزنید.

فرنی بعد از سرد شدن کمی سفت تر می شود؛ بنابراین آن را روی حرارت بیش از حد غلیظ نکنید.

مرحله پنجم؛ سرو و تزئین

فرنی آماده شده را داخل کاسه های کوچک بریزید و اجازه دهید کمی از حرارت بیفتد. سپس روی آن را با دارچین، پودر پسته، خلال بادام یا چند قطره زعفران تزئین کنید.

فوت وفن خوشمزه تر شدن فرنی

نشاسته را همیشه با شیر سرد مخلوط کنید تا گلوله نشود.

برای فرنی لطیف تر، می توانید نشاسته را قبل از استفاده یک بار الک کنید.

مقدار شکر را متناسب با ذائقه خود تنظیم کنید.

ترکیب گلاب + هل + زعفران عطر بسیار جذابی به فرنی می دهد.

برای طعم شکلاتی می توانید در پایان مقدار کمی پودر کاکائو اضافه کنید.

اگر فرنی را برای کودک تهیه می کنید، میزان شیرینی آن را کمتر در نظر بگیرید.

برای فرنی مجلسی می توانید آن را در ظرف های تک نفره سرو و با پسته و زعفران تزئین کنید.

خواص و ارزش غذایی فرنی

فرنی به دلیل داشتن شیر، می تواند منبعی از پروتئین و کلسیم باشد و نشاسته نیز انرژی و کربوهیدرات فراهم می کند. با این حال، میزان شکر و افزودنی های مصرفی روی ارزش غذایی نهایی آن تأثیر زیادی دارد؛ بنابراین بهتر است فرنی را بیش از حد شیرین نکنید.

نتیجه نهایی

یک فرنی خوش عطر و ابریشمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه آماده می شود؛ دسری ساده که با کمی زعفران، گلاب و پسته می تواند ظاهر و طعمی کاملاً مجلسی پیدا کند.